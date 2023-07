Santa Fe: Pullaro reveló que Macri no lo llamó y ratificó su voto a Larreta

Impresionante victoria de JxC en Santa Fe!! Hay que prepararse para gobernar la provincia. Ahora, a trabajar unidos para asegurar este triunfo sobre el kirchnerismo. Felicitaciones a Maxi Pullaro por su gran elección. Mi reconocimiento a Caro Losada que puso tanto esfuerzo. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 17, 2023

El exministro de Seguridad santafesino y precandidato a gobernador,o, que ganó la interna provincial de Juntos por el Cambio (JxC) en las paso del domingo , reveló que el expresidente Mauricio Macri no lo llamó tras su triuno y confirmó su apoyo al precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta.. Se necesita carácter para ser el candidato a presidente", definió Pullaro al precandidato presidencial de Juntos por el Cambio en una entrevista en Radio con Vos donde le agradeció al alcalde porteño por haber apoyado su fórmula en la provincia de Santa Fe y aseguró que estará “eternamente agradecido".Consultado sobre si en las PASO de agosto va a votar al jefe de Gobierno porteño como candidato a presidente o a Patricia Bullrich, Pullaro confirmó: "En este sentido, reveló queCabe remarcar que Pullaro venció al ala dura del PRO el domingo pasado en la interna santafesina dejando atrás a la candidata de Bullrich,con quién había tenido fuertes cruces, la senadora incluso lo ligó al narcotráfico santafesino. Macri sólo le dedicó una línea de felicitación en su cuenta de Twitter frente a los resultados del domingo, pero ni siquiera se comunicó directamente con el vencedor de la interna opositora.Por otro lado,Autónoma de Buenos Aires y afirmó que es una persona muy noble que se la jugó por ellos. "Nadie daba mucho y Martin se la jugó por nosotros. Hay un respeto muy grande porque no especuló.", agregó.Tanto Larreta como Lousteau se sumaron a los festejos de Pullaro en Santa Fe tras el triunfo en las internas de Unidos para Cambiar Santa Fe, expresión de JxC a nivel provincial, sobre Carolina Losada (UCR) y Mónica Fein (PS). El jefe de Gobierno porteño intentó nacionalizar el triunfo, sin embargo el expresidente no estuvo presente para festejar el amplió triunfo de candidato de las palomas en Santa Fe.