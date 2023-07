Caso Cecilia Strzyzowski: la madre de la mujer marchó en CABA para reclamar justicia

A 45 días de su desaparición, se llevó a cabo una nueva marcha, la primera que se realiza fuera de Resistencia, por Cecilia Strzyzowski en la Casa de la Provincia de Chaco de la Ciudad de Buenos Aires donde la madre de la víctima, Gloria Romero, pidió “no permitir más clanes, más trata, ni más desaparecidos”.A pesar del frío, desde temprano varias personas se acercaron a la Avenida Callao 322, del barrio porteño de Balvanera, con carteles que rezaban “¿Dónde está Cecilia?” y también pedían “perpetua para la familia Sena”. Entre los presentes estuvieron los, quiénes se acercaron a saludar a Gloria antes de que subiera al escenario, también participaron las Madres del Dolor.Gloria lloró cuando se entonó el Himno Nacional y luego la canción “Venceremos” interpretada por María Elena Walsh, luego se dirigió a los presentes: “Cecilia era una hija, una hermana, una amiga; no tenemos que permitir más esto,porque tienen protección política”, expresó.Además, pidió que la política no se mezcle con el caso del crimen de su hija porque ella “jamás” hizo política porque no cree en ella. También lamentó que “en este país la plata manda”. “”, aseguró Gloria, luego de que por pantalla gigante sobre el escenario se exhibieron imágenes de su hija y también de otras víctimas.Por su parte, en referencia a la causa judicial que tiene a 7 personas detenidas,, uno de los abogados que representan a la madre de Cecilia, aseguró más temprano que la joven de 28 años "fue engañada" por el clan Sena y queno solo para asesinarla sino también para hacer desaparecer su cuerpo".Para el letrado, "no existen dudas" de que Cecilia fue asesinada, a pesar de que aún no fue hallado el cuerpo y que se aguardan los resultados de ADN de una serie de restos humanos calcinados que fueron encontrados en proximidades del Rio Tragadero, lindero a la chanchería que pertenece a Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo y expareja de la víctima, César Sena, todos ellos detenidos por el crimen de la joven.La semana pasada,se corresponde con el ADN de la joven, según los resultados de una pericia realizada en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) de esa provincia.La pericia se realizó en base a un cotejo de la sangre aportada por la mamá de la víctima con las muestras levantadas de la casa de Emerenciano y su esposa. También hallaron posibles manchas de sangre en la caja de la camioneta Toyota Hilux de César Sena.Además de los tres integrantes del denominado clan Sena, por el caso permanecen con prisión preventivay su esposa(ambos asistentes de los Sena) yy su mujer(caseros de la familia), quienes están acusados de encubrimiento agravado., cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en compañía de su marido a la casa de sus suegros, situada en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia. Según la resolución de los fiscales, fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa aparentemente por estrangulamiento en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.Luego, su cuerpo fue luego trasladado por César Sena y un colaborador de la familia, Gustavo Obregón, envuelto en una frazada y a bordo de una camioneta hasta Campo Rossi, propiedad de los principales imputados, donde fue calcinada.Se cree que sus restos fueron esparcidos en distintos sectores de ese predio, junto a una de las márgenes del Río Tragadero, donde tiempo atrás se encontraron restos de huesos humanos y el viernes pasado otros fragmentos óseos que aún debe determinarse si son humanos o no.