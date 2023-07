Kicillof y Curutchet inauguraron en Marcos Paz un predio ferial que potencia productores y garantiza precios accesibles

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, inauguraron el nuevo Predio Ferial Municipal, donde también funciona el Mercado Fijo de Alimentos Bonaerenses y la subsede del Registro Provincial de las Personas





Unión por la Patria presentó el jueves pasado, con el Club Unitarios colmado de militantes, vecinos y vecinas, a los precandidatos locales, encabezados por el intendente Ricardo Curutchet en su postulación para continuar al frente de Marcos Paz

En primer lugar, Curutchet destacó el trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio y le agradeció al mandatario provincial “por todo lo que hace por nuestra comunidad y por la Provincia”, a la vez que puso en valor el compromiso de “seguir construyendo una Provincia que nos tiene que incluir a todos”.En ese sentido, el intendente celebró la posibilidad de contar con “este hermoso predio que hoy dignifica al que produce y le da la posibilidad a la familia que se acerque y pueda tener precios accesibles”., remarcó Curuchet.Kicillof, acompañado por el ministro de Desarrollo Agrario,, resaltó que la presencia en Marcos Paz "demostrando el papel de las políticas públicas para combatir la concentración económica", ya queEl gobernador bonaerense, además, elogió a Curutchet, a quien definió como “un excelente intendente que ha hecho un sinnúmero de obras que tienen que ver con la educación, la salud, las rutas y los asfaltos y con esto que es una política permanente y cotidiana que es poner a los productores a trabajar y que termine en algo tangible, que genere un beneficio concreto para miles y miles de vecinos y vecinas que se acercan aquí y pueden acceder a productos de calidad, más baratos y con reintegros de hasta el 40%”.El ministro Rodríguez, en tanto, también destacó el trabajo de Curuchet, con énfasis en que está "comprometido con su gente, con iniciativa de plantear las necesidades de cada distrito y que se acerca siempre con nuevas propuestas”., precisó luego Rodríguez, y detalló que “ocupa 1000 m2 y cuenta con 22 puestos que abarcan absolutamente toda la producción de alimentos y tiene productos de limpieza”.El mercado funciona de lunes a sábados y feriados de 8 a 18 hs y cuenta todos los días con descuentos del 40% para pagos con Cuenta DNI.Luego los mandatarios, junto al Director del Registro Provincial de las Personas, Mariano Ríos Ordoñez, inauguraron una subsede del organismo en el barrio Nuestra Señora de la Paz.Estuvieron presentes, a través de una pantalla gigante, tanto el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, como el candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, quienes le dedicaron unas palabras de aliento a Curutchet y a toda la comunidad de Marcos Paz, y llamaron a votar por la unidad.“Es una campaña difícil y hay que contar todo lo que hicimos, todo lo que atravesamos. Hay que explicar también que la derecha tiene un plan para nuestra provincia y nuestro país que no debe repetirse y que ya lo vivimos durante los 4 años anteriores, y nosotros seguimos avanzando derecho al futuro”, expresó Kicillof.Massa, por su parte, felicitó a Curuchet: “Ricardo, quiero felicitarte porque has dado ejemplo en la comercialización de productos de origen local, en el desarrollo industrial, en respetar las características de Marcos Paz, abrazando la ruralidad con la industria y demostrando que sos un gran gestionador”.Luego se presentaron en el escenario todos los integrantes de la lista Unión por la Patria Marcos Paz, y algunos de ellos tomaron la palabra ante el público presente. Jorge Aragunde, precandidato a concejal, destacó que si se encuentra con un vecino por la calle no necesita "prometerle" porque "Marcos Paz está en movimiento todos los días, porque esta no es una gestión que se pone a trabajar dos meses antes de las elecciones".Por su parte, Facundo Mosquera, precandidato al mismo cargo, sostuvo que su tarea es "hablar con el vecino y lavecina", para acercarle los "muchos ejemplos para mostrar que este es el único camino posible para un país con mayor justicia social, mayor igualdad e inclusión”.A su turno, la precandidata a concejala Marina Salzmann puso en valor que "esta lista de unidad costó mucho" porque se compone de "diferentes fuerzas políticas", pero "como militantes" supieron que "jamás se debe interponer un interés sectorial, individual por sobre los intereses colectivos”.También se expresaron las precandidatas a concejalas María Isabel Domínguez; y a la legisladora provincial Verónica Casco, precandidata a legisladora provincial.Para cerrar el encuentro, el candidato y actual intendente del distrito, Curutchet, pronunció un discurso contundente, resaltando el trabajo realizado en la gestión y las propuestas a futuro para seguir transformando Marcos Paz:“Este proyecto nacional y popular de Axel en la Provincia y nosotros a nivel local tiene que ser un halo que siempre crece, con sus aciertos y con sus errores. No es el proyecto de una persona, sino que nosotros venimos trabajando durante 20 años es la concreción de un proyecto nacional y popular”, sintetizó.El jefe comunal destacó la construcción de escuelas, caminos, las cloacas, los viajes de egresados, la cultura, el arte, el deporte, las comunas y "cada una de la cantidad de cosas que se hacen todos los días”."En Marcos Paz no hay imposibles. Con militancia y convicción hay que caminar los barrios y contarle a cada vecino y vecina todo lo conquistado y la importancia de acompañar este proyecto nacional y popular que incluye y amplía derechos", cerró.