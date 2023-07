Massa le pidió al Poder Judicial que ponga "la cara y el cuerpo en la lucha contra la inseguridad"

Defender la patria es invertir en seguridad y el nuevo Sistema de Alerta Automotor para la Provincia de Buenos Aires, permitirá que más de 4.5 millones de pasajeros viajen más seguros gracias a la conexión del sistema SUBE con los sistemas de alerta de las fuerzas de seguridad. pic.twitter.com/nZU7l2hcau — Sergio Massa (@SergioMassa) July 17, 2023

El ministro de Economía y precandidato a Unión por la Patria (UP),, participó de la entrega de nuevos patrulleros, motovehículos y la presentación de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en Merlo y apuntó duramente contra el Poder Judicial al pedirle “que pongan la cara y no se hagan los distraídos".Acompañado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, Massa señaló la importancia de que la policía, los intendentes, el gobernador y los ministros trabajen en conjunto, aunque remarcó: "Hay otra pata, la del castigo o de la sanción. Podemos tener los mejores móviles, el mejor armamento y la mejor tecnología de inteligencia para nuestra policía. Los mejores policías, los más entrenados. Pero".Y pidió "que todo eso sea acompañado por un compromiso en el territorio con presencia de fiscales y jueces de garantía, que pongan la cara".En ese sentido Massa señaló: "Todos ustedes saben quién es su intendente, quiénes son el secretario de Seguridad o de acción social del municipio, saben quién es el gobernador y el ministro de Seguridad, cada dos años vamos a exámen. Yo les pregunto si saben quién es el juez de Garantías o el fiscal que les corresponde en su distrito."."Es responsabilidad del Poder Legislativo, adaptando las leyes. Del Ejecutivo, poniendo tecnología y de equipo.", advirtió.El precandidato presidencial sostuvo que la salud y la seguridad "son todo, son la vida" y señaló que "cuando no tenemos salud, cuando no caminamos seguros, cuando tenemos miedo y estamos en riesgo, no tenemos nada"."Cada peso que invertimos para tener una policía equiparada con las fuerzas federales de seguridad nacional, cada peso que invertimos en tecnología con cámaras, en equipamiento con móviles, en logística de inteligencia y prevención;o", consideró y agregó:".Por otro lado, resaltó que valora la vida y que como sociedad, "tenemos que llamar a unirnos para defenderla, para defender los derechos, la movilidad social ascendente, nuestros valores". Por eso, pidió: "Sigamos apostado a la Argentina de la unión, frente a la de la Argentina de la división. Sigamos apostando a que nuestra patria puede desarrollarse en paz, con seguridad, salud y educación pública, frente a los que quieren el 'sálvese quien pueda'"."Nos tocó pasar una difícil, está terminando, lo que viene es mucho mejor. Lo tenemos que construir entre todos. Busquen a aquellos que se desilusionaron, díganles que nos costó, que cometimos errores, que los asumimos, que pedimos disculpas pero que tenemos la valentía para encarar lo que viene, porque lo que viene es con la unión de los argentinos", concluyó.