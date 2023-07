Massa adelantó que tras las PASO pondrá en marcha un paquete de medidas antinarco y antilavado en Rosario

Con la idea de utilizar la gestión como campaña, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP),adelantó que tras las PASO pondrá en marcha un paquete de medidas antinarco y antilavado en Rosario.Durante una entrevista en C5N, el ministro adelantó que el Gobierno realizó "una serie de trabajos que, después de terminadas las PASO, se pondrán en marcha en distintas provincias, que fueron acordadas por los Ministerios de Seguridad y Economía, y otras áreas del Estado".con el objetivo de poner, coordinados, fuerzas de seguridad federal, unidad anti lavado, la UIF, para que tengamos, no solamente persecución de los que comercializan y venden droga, sino también que tengamos persecución del dinero, que es la mejor forma de romper los carteles criminales", explicó.En ese sentido, señaló que "".En este contexto, se refirió a las PASO en Santa Fe y consideró que "cuando una coalición pretende ser gobierno, tiene que mostrar un mínimo grado de homogeneidad". "", comentó en una clara referencia a la oposición.Si ganó Insfrán, ganó Insfrán. En todo caso, Massa lo puede llamar, saludarlo y felicitarlo", agregó.En esa línea, Massa remarcó: "Lo digo, además, con la experiencia del 2015 que me enseñó mucho. Yo aprendí en 2015 mucho de mis aciertos y mis errores. Creo que de alguna manera eso me dejó alguna enseñanza de cómo mirar las elecciones provinciales".