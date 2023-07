Morales atacó a los manifestantes en una carta pública y cargó contra el oficialismo: "el caos está siendo organizado por el kirchnerismo"

El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de(JxC),compartió una "en sus redes sociales donde apunta contra el Gobierno Nacional y el kirchnerismo, a quienes culpa del "caos" generado en su provincia por las protestas y movilizaciones que generó la reforma constitucional que él mismo aprobó.En la extensa carta, de ocho páginas, el mandatario provincial habla de la existencia dey tienen la única finalidad de "ejercer presión sobre el sistema para obtener más fondos"; que dicha problemática no condice con los objetivos de quienes aspiran a vivir en una sociedad "democrática, libre y plural".Luego denuncia directamente que todo lo expresado previamente "se efectúa bajo el amparo" del Gobierno nacional del Frente de Todos (FdT).aseguró Morales.También apunta contra algunas organizaciones sindicales como la CTA, CTERA y SUTEBA, quienes según el gobernadorAdemás, los acusa de no reclamar el fin de la inflación y de que su único objetivo es "alterar la paz y el orden intentando estigmatizar a los dirigentes de la oposición como los responsables de todos los males"."Prueba de ello es la escena que el kirchnerismo y su mano de obra barata, la extrema izquierda, han intentado montar en la provincia de Jujuy", aseguró nuevamente luego de varias publicaciones realizadas en sus redes apuntando contra el oficialismo. Y añadió:A su vez, Morales sostiene que desde los sindicatos "agitan reclamos en Jujuy y al mismo tiempo entregan a los compañeros del resto de las provincias", señalando que nunca peticionan ante las autoridades del nacionales o bonaerenses del FdT sino que solo se movilizanCabe recordar que, tras la feroz represión del 20 de junio, muchas personas desconocían el paradero de sus familiares y otros seguían detenidos hasta principios de esta semana.En la misma línea, el gobernador jujeño denunció que el Gobierno Nacional envió abogados, funcionarios y agentes de inteligencia a las comunidades originarias para "intranquilizar y convulsionar a los pueblos con mentiras, tales como que la nueva Constitución de la provincia los despoja de sus tierras y les prohíbe la protesta". Con respecto al tema, aseguró que hasta el inicio de su gobierno -en 2015- esos pueblos no participaban ni se les consultaba previamente sobre los proyectos gubernamentales que los afectaban."Vinieron a alterar la paz lograda porque en Jujuy, el Estado provincial no reconoce el corte de calles y de rutas como una modalidad de protesta sino como un delito", añade tras aclarar que no estaba prohibida la protesta en el territorio. Y sostiene:"Los delincuentes a la cárcel y los dirigentes sociales honestos cumpliendo su tarea para llevar dignidad a nuestros conciudadanos excluidos, eso les duele. Por eso tanta violencia. Si se acaba la impunidad, se acaba el caos y si se acaba el caos, se acaban sus privilegios", expresó. Acusó a quienes protestan de "impostores", que "alientan una desestabilización" del gobierno democrático y a quienes señala por llevar adelante una ", sentenció Morales.