Santilli sobre los cruces en JxC: "No comparto la discusión de 'tibios versus no tibios'"

El diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense de Horacio Rodríguez Larreta,, manifestó este viernes que no comparte "la discusión de tibios versus no tibios" dentro de la coalición de Juntos por el Cambio en medio de los cruces cada vez más fuertes de cara a las elecciones 2023."Sí, veo a veces en la contienda nacional tonos que a mí no me gustan, que no comparto.¿Haber metido presas a bandas de narcotraficantes, haberle cumplido los 190 días de clases a los chicos, que todas las escuelas públicas tengan inglés y jornada extendida, o haber profundizado el sistema de salud?", cuestionó Santilli en declaraciones radiales respecto a las reiteradas críticas de la precandidata a presidenta Patricia Bullrich contra el larretismo.En ese marco, Santilli reflexionó que "yo di las peleas que había que dar" y razonó: ""."Yo me caracterizo por ser un tipo que toma decisiones y que trabaja", continuó el legislador en tono electoral.Al finalizar insistió en la idea de unidad de JxC: ". En las PASO se definen los candidatos a presidente, gobernador e intendentes, pero el 13 a la noche tenemos que estar todos juntos luchando por cambiar la provincia y la Argentina".