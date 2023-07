Larreta afirmó que Bullrich cree "en la Argentina de la violencia", pero trabajarán "juntos" tras las PASO

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, mantiene su estilo de "no confrontación" pero, cuando puede, le tira unos dardos venenosos a su adversaria interna, Patricia Bullrich, a quien en este caso le endilgó como característica que los diferencia que "cree en una Argentina de la violencia"

El dirigente del sector "paloma" del PRO intentó sacar el foco de la interna con la ex ministra de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri y aclaró que trabajarán "juntos" después de las PASO, en las que se mostró confiado en ganar, pero enfatizó en que la diferencia entre lo que ambos proponen tiene que ver con que el modelo de Bullrich es de "la pelea" y el suyo del diálogo y los "cambios que se mantengan en el tiempo".Consultado por LetraP acerca de la guerra que atraviesa la interna presidencial de JXC, Larreta corrió el eje y dijo que "para una pelea se necesitan dos, igual que para el tango", y que desestimó su participación en tal conflicto. "No hay que generalizar. No hago ninguna crítica personal, no agravio. No lo hice y no lo voy a hacer. Trabajo por la unidad, por más que otros, otras, lo hagan conmigo", se desentendió, acusando a Bullrich de impulsar la interna.Reconoció que tienen "diferencias de visión" que los hacen estar "en diferentes listas", pero aclaró que después del 13 de agosto van a "estar juntos"., remarcó el líder del sector "paloma" del PRO.En ese punto, lo pusieron en situación de cómo votarían tanto él como Bullrich tras las PASO, cuando uno u otro deban acompañar, supuestamente, al ganador. "Hay que preguntarle a ella. Yo contesto por mí", aclaró respecto de si la ex ministra de Seguridad pondría su nombre en la urna en caso de ser derrotada.La respuesta que fue aún más llamativa y que marca el tono de la discusión es cuando tuvo que decir si votará o no por Bullrich en caso de que la ex Alianza lo derrote., atinó a decir.­Luego, le metió picante a la entrevista, al momento de responder acerca de cuáles son las diferencias entre él y Bullrich., dijo Larreta., agregó, por si faltaran dudas de que, desde su mirada, Bullrich propone "violencia" y él "hechos" y "cambios" duraderos.Metido en las encuestas y la presunta fortaleza de Bullrich en la zona centro, Larreta calificó a los sondeos como "relativos", hecho que convoca la sorpresa habida cuenta de que se trata tal vez del dirigente que más manda a hacer y consume dichos trabajos de opinión."Importan los hechos. En Santa Fe la gente votó a Maximiliano Pullaro, que representa este mensaje con hechos, experiencia y gestión. Son los valores que yo proveo. Por eso trabajamos juntos, por eso yo lo apoyo y él a mí. A la hora de votar, que es lo que vale, la gente apoya un mensaje de propuestas, vota por el valor de la experiencia, del trabajo", añadió.Finalmente, habló de un tema que profundizó la grieta con Bullrich semanas atrás, que fue su propuesta de sumar a, plan que la ex ministra bloqueó o, más bien, postergó hasta después de las PASO, cuando uno de los dos sea el o la candidata de JXC.Si bien Larreta aclaró que actualmente el gobernador de Córdoba "es candidato a presidente" de otro espacio político y que, por eso, no puede decir que le "ofrecería un cargo", las versiones indican que en caso de derrotar a Bullrich tendría el volumen político para forzar a sus adversarios internos a aceptar su idea de sumar al "Gringo".Consultado acerca de que incluso Schiaretti volvió a decir que podría aliarse en el futuro con JXC, aunque con críticas a Bullrich y Mauricio Macri, el alcalde porteño puso esa situación como "decisiones de él"."Yo respondo por lo que hago. Vengo a Córdoba a contarles a los cordobeses mis propuestas, como lo hago en cada provincia que visito. Mi campaña es transmitir mis propuestas", agregó, dado que se encuentra recorriendo la provincia a la espera de los comicios en la capital, que se desarrollarán este domingo.