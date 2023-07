Juan Grabois: "Mi candidatura no es para contener, es para condicionar el sistema político"

El precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP)defendió su participación en las PASO donde se enfrentará al ministro de Economía, Sergio Massa, y aseguró que las las organizaciones sociales no están para contener, sino “para construir poder" y que su candidatura busca "condicionar el sistema político y el programa electoral”."Algunos dicen que las organizaciones sociales están para contener; pindonga, están para construir poder,, sostuvo Grabois en una entrevista con C5N donde remarcó: "Nuestros votos están para garantizar los votos que obtengamos y, si ganamos, están para impulsar nuestro programa".Además, el dirigente se refirió al creciente ausentismo que se ha visto en varias elecciones provinciales en los últimos meses. "Se explica porque se van diluyendo las identidades políticas, la gente cree que la están bolaceando. Nosotros siempre estuvimos acá y ojalá que todos los compañeros de Unión por la Patria puedan apreciarlo como una fortaleza y no como una amenaza", señaló.En ese sentido, destacó los recientes resultados que mostraron a una derecha y que las encuestas estaban equivocadas. "Vimos en Córdoba, en España y en Rosario con nuestro compañero Juan Monteverde la vida te da sorpresas...y quizás también lo veamos en la interna de Unión por la Patria," dijo, con optimismo respecto a las últimas elecciones.Y sin pronosticar una victoria de cara a las PASO," dentro del oficialismo. Sobre la interna señaló al comenzar la entrevista televisiva: "Tuve la percepción subjetiva de que no estaba teniendo la posibilidad de transmitir mi posición en el grupo en los últimos 11 días. Pero hay que dar la vuelta la página, a otra cosa mariposa. Evidentemente, censura no hay porque estoy acá".En ese contexto,. A los empresarios, les dijo: "No los voy a joder, no van a sufrir la burocracia, pero sin tocar una coma del derecho de los trabajadores”, mientras que refiriendose a los trabajadores consideró que "hay que ampliar los derechos laborables” y “También se refirió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a una propuesta que "ella seguro va a rechazar". "En un gobierno peronista,”, prometió Grabois.Más tarde, se refirió al precandidato libertario Javier Milei y opinó que, mientras los grandes medios al principio construyeron su imagen, ahora "lo operan" porque le roba votos a la también precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patria Bullrich. "Milei está siendo víctima de una cantidad de operaciones de Clarín y La Nación. Lo que vemos es que molesta al caudal electoral de Bullrich. Pero, además, hay algo que dice Milei que es inobjetable: Bullrich es casta", aseguró.