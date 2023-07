Sergio Massa disertó en La Rural: "Las medidas tienen que ver con la realidad del momento"

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), disertó este lunes en la Expo Rural 2023 donde pidió al sector agropecuario que considere las "medidas transitorias" que el Gobierno debe tomar determinadas por los condicionamientos que "el programa con el Fondo (Monetario Internacional) y la sequía le imponen a la economía argentina”. Además le respondió a los candidatos opositores que expusieron horas antes.", expresó Massa en una disertación en la Exposición Rural que se lleva a cabo en el barrio porteño de Palermo.En ese marco, el ministro de Economía señaló queal definirse como un dirigente con "sentido práctico" en referencia a los dichos horas antes la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, quien prometió “desarmar el Estado autoritario que cree que le impone órdenes al campo”."Creo en el campo argentino como uno de los motores del crecimiento", remarcó Massa al tiempo que adelantó que "a partir del primero de septiembre, ninguna economía regional va a pagar retenciones".Ya en tono electoral, el precandidato presidencial consideró quepor entender que le dará "competitividad al sector agropecuario" y constituirá "un primer sendero de recaudación impositiva que nos va a permitir ir aliviando la carga" tributaria.En el segmento de las preguntas del público y consultado sobre la desconfianza que puede generar su espacio entre algunos actores del campo, Massa afirmó que "no se puede vivir eternamente a peleas del pasado porque eso frena a la Argentina".y pensar en cómo el acuerdo entre lo público y lo privado retroalimenta positivamente el esfuerzo que podamos hacer. Cuando nos sentamos a la mesa, apareció la buena voluntad", manifestó.Además, aprorvechó para chicanear a los precandidatos que disertaron previamente, entre ellos, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y los llamó a "no usar consignas fáciles" sino a "decir lo que se puede y lo que no se puede hacer", en un exhorto a "cambiar la credibilidad" del sistema.Para Massa,Afirmó que "es muy importante, para cambiar la credibilidad de la política, decir los que uno puede y lo que no puede hacer".También le respondió a la oposición que previamente había asegurado que se aplicaban retenciones a "200 economías regionales" y dijo al respecto que "", para precisar luego que "hasta el 31 de agosto quedan seis, y a partir del 1° de septiembre ninguna economía regional va a pagar retenciones".