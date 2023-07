Firman una petición en Change.org para que la Corte se expida sobre la precandidatura de Jorge Macri en la Ciudad

A menos de tres semanas de las elecciones PASO, exigen con una petición publicada en Change.org.ar que la Corte Suprema de la Nación se manifieste con respecto a la precandidatura a jefe de Gobierno porteño de, explicó la ciudadana Laura Martínez al redactar su reclamo y colgar la petición.Los ciudadanos que firman la petición quieren que como lo hizo con, en San Juan, y conen Tucumán el máximo tribunal de “una definición sobre si Jorge Macri puede competir o no” al pedir que “”.La ciudadana Martínez pidió que acaben los privilegios, “el doble estándar, que sea igual para todos” y que “haya reglas claras para todos los partidos políticos”. Consideró que” para evitar “avivadas” y “truchadas” de los candidatos.”, aseveró. Este martes por la mañana la petición, a la que se puede acceder en este link http://chng.it/4VnHk9t4 , había acumulado más de 2700 firmas y era una de las convocatorias con más visitas.La corte decidió no tratar el pedido de inhabilitación de la precandidatura de Jorge Macri y, en línea había dictaminado el Procurador General Eduardo Casal, determinó en su fallo del 11 de julio que no es competente para expedirse porque “l”. La resolución lleva la firma de los ministroslos primeros dos conocidos por ser puestos a dedo por el expresidenteLa causa judicial se inició por una presentación deprecandidata a jefa de Gobierno de la Ciudad por la lista “Unidad de Luchadores y la Izquierda” con el objetivo “de que se haga cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse respecto del alcance, de las limitaciones y modalidades del artículo 97 de la Constitución de la ciudad en tanto —a su entender— inhabilita a Jorge Macri a ser precandidato a jefe de gobierno local en la elección primaria”.En su presentación, Biasi señaló que Jorge Macri nació en Tandil y por lo tanto para estar habilitado para ser precandidato a Jefe de Gobierno porteño y ex intendente de la ciudad bonaerense de Vicente López debía reunir el requisito de tener una residencia habitual y permanente en la Ciudad de Buenos Aires no inferior a cinco años anteriores a la fecha de la elección.