Moirano lleva en su lista a un candidato echado del gobierno de Gay por estar mencionado en una causa narco

Emiliano Álvarez Porte fue elegido para formar parte del equipo de Nidia Moirano, candidata a intendente de Bahía Blanca por Juntos, pese a su conocida vinculación a una causa judicial que se le sigue a uno de los hombres señalados de ser uno de los principales jefes narco de la región, el abogado Fabián Rossi

De hecho, fue el propio Álvarez Porte quien reconoció que debió renunciar al ejecutivo municipal debido a que el Intendente así se lo pidió tras aparecer su nombre como una de las personas que recibía sobornos, dado su rol de secretario de Seguridad, por parte de una banda narco.Por todo esto, no fue poca la sorpresa que causó en el Poder Judicial la inclusión de Álvarez Porte en la lista de Moirano.Finalmente, fuentes municipales de altísimo rango no se explican cómo es que ahora, y tras meses de ser una de las voces más críticas contra la gestión comunal, el ex radical integra la lista oficialista.