Más de 800 artistas e intelectuales apoyarán a la Massa-Rossi y en el acto podría estar Cristina Kirchner

Un grupo de 800 intelectuales, artistas, personalidades e integrantes del ámbito académico bendecirán la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi. Organizaron un acto donde estarán presentes ambos candidatos en la semana final de cara a las PASO del 13 de agosto. Será el próximo lunes a las 19 horas, en un anfiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el comando de campaña anticiparon a El Destape que Cristina Kirchner podría ser parte del evento.Mex Urtizberea, Cecilia Roth, Rita Cortese, Cecilia Rossetto, Alejandro Apo, Ignacio Copani, Osvaldo Santoro, Gustavo Garzón, Jean Pierre Noher, Carolina Papaleo, los principales nombres del mundo artístico que estarán presentes.El lugar aún no está 100% confirmado. Hay dos posibilidades, según pudo averiguar El Destape: el Teatro Empire, en el barrio de Congreso, o el anfiteatro de un sindicato. En un principio se especulaba con realizarlo en el Teatro Picadero, pero se descartó ante la importante convocatoria. Desde el entorno de la Vicepresidenta comunicaron a este portal que se está evaluando la participación de CFK en el acto y se hará oficial una vez que esté confirmado el lugar y en caso de que estén dadas las condiciones para que asista.Sergio Massa y Agustín Rossi serán los protagonistas del evento, que estaba pautado para realizarse este jueves 3 de agosto pero se pasó para la semana que viene por complicaciones en la agenda del tigrense. Massa esta semana estará de campaña por el país. Visitará las provincias de Mendoza, San Luis y Córdoba. En esta última estará en la capital y en Río Cuarto. Terruño siempre hostil para el kirchnerismo, Massa llega tras el discurso antiporteño de Martín Llaryora, nuevo gobernador de la provincia.Otros nombres del Excel de 800 adhesiones a la fórmula Massa-Rossi y que estarán en el acto son Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo), Dora Barrancos (CONICET y asesora de Alberto Fernández), Ricardo Forster (también asesor del Presidente), Daniel Filmus (ministro de Ciencia), Florencia Saintout (Presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires), Nahuel Sosa (titular del programa Argentina Futura), María Seoane (escritora y periodista), Tristán Bauer (ministro de Cultura), Glenn Postolski (UBA), Eduardo Jozami (intelectual de Carta Abierta), Cynthia García (periodista), Juan Sasturain (director de la Biblioteca Nacional), Jaime Sorin (Decano de Arquitectura UNDAV), Hernán Brienza (historiador), Edgardo Mocca (politólogo), Graciela Morgade (investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras UBA), Mariano Hamilton (periodista), Bernarda Llorente (presidente de Telam), Artemio López (consultor político), Mercedes Marcó Del Pont (secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia) y Marina Salzmann (investigadora del Centro Atenea), entre otros.La semana pasada empezó a girar en los núcleos de intelectuales y artistas argentinos un texto de adhesión a la fórmula, que luego se convirtió en este acto con Massa y Rossi. Fueron firmando uno a uno al girar día a día por WhatsApp. Entre los párrafos más importantes de ese documento, las personalidades expresaron: "Nos encontramos en apoyo a la fórmula encabezada por Sergio Massa y Agustín Rossi que expresa el espíritu de unidad de las fuerzas populares que integran Unión por la Patria. Una vez más los argentinos y las argentinas nos disponemos a ejercer nuestro derecho a elegir a quienes serán los depositarios de nuestras esperanzas, de nuestros deseos y de nuestros sueños".Hicieron foco en los 40 años de democracia que se cumplen el 10 de diciembre: "La democracia es el tejido que se entrelaza con los hilos de la memoria y las propuestas de futuro, como un espacio y una forma de construcción colectiva permanente —no solo al momento de celebración de las elecciones— para lograr mejoras en las condiciones de vida de todas y todos. Saber escuchar las nuevas voces, las frustraciones, los miedos y los enojos es siempre el desafío de la democracia que debe ser capaz de reinventarse y solidificarse ante las amenazas de aquellos que utilizando palabras y símbolos propios de tradiciones democráticas las reconvierten en favor de una profunda regresión social, política, económica y cultural".Dedicaron también un apartado especial a la figura de Cristina Kirchner y con foco en atentado perpetrado contra la vice: "La democracia también se vacía cuando reaparece la violencia encarnada en el intento de asesinato de la ex Presidenta de la Nación -expresión de uno de los mayores liderazgos de la historia argentina-, que no ha suscitado un repudio masivo del conjunto de las fuerzas políticas ni una genuina investigación judicial que logre llegar hasta el hueso de los ideólogos del intento de magnicidio. Democracia es verdadera justicia independiente y un poder judicial que no responda a intereses corporativos ni actúe como si fuera una rémora monárquica".Recalcaron también en el escrito la persecución judicial hacia ella: "La continua y persistente persecución a Cristina Fernández de Kirchner no es otra cosa que el intento de proscribirla y de impedir que siga jugando el rol de liderazgo del campo popular". Y destacaron el trabajo de CFK para impulsar la fórmula de Unión por la Patria: "Su compromiso y su perspectiva estratégica han permitido que la fórmula integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi sea la que pueda llevar adelante el sueño de una sociedad con una democracia siempre ampliada, más justa y soberana".Por otro lado, criticaron el avance de la derecha: "Es contra este núcleo central de la vida democrática contra el que se alzan las fuerzas reaccionarias de matriz neoliberal que buscan horadarla hasta vaciarla de todo contenido emancipatorio. No hay libertad genuina sin igualdad ni democracia real sin una economía puesta al servicio de las mayorías". Y afirmaron sobre la elección venidera: "En las próximas elecciones se dirimen dos proyectos antagónicos de nación.“El que nosotros/as defendemos, el que representa a las grandes tradiciones políticas populares que se sintetizan en el peronismo, el kirchnerismo y en esas otras fuerzas herederas de las izquierdas y el amplio espectro del progresismo que forman parte de Unión por la Patria, el que logró sacar a la Argentina de la tragedia social y económica del 2001 a partir de mayo de 2003 inaugurando 12 años de reparación de un país devastado por el neoliberalismo", marcaron.El documento cierra con un mensaje a la deuda con el FMI, con las deuda pendientes del gobierno de Alberto Fernández y el compromiso de militar la fórmula Massa-Rossi: "Sabemos que todavía queda una deuda fundamental con las grandes mayorías populares en términos de recuperación del poder adquisitivo de los salarios, de una mejor y más equitativa distribución de la riqueza y de un mayor crecimiento del empleo para que todos los trabajadores tengan acceso a los derechos que nuestra constitución nacional establece. Deuda que nuestro próximo gobierno tendrá que resolver sabiendo que deberá enfrentar intereses poderosos de afuera -el FMI y sus condicionamientos- y de adentro -los grupos económicos y mediáticos formadores de precios y grandes responsables de la inflación-".Y concluye: "Ese es el desafío: profundizar la potencia democrática en consonancia con un proyecto de nación soberana y federal que sea capaz de poner la economía al servicio del pueblo. Estamos convencidos de que es la fórmula encabezada por Sergio Massa y Agustín Rossi, la única que expresa el espíritu de unidad de las fuerzas populares que integran Unión por la Patria y que puede llevar adelante este desafío, por eso cuenta con nuestro apoyo, acompañamiento y compromiso militante en las próximas elecciones".