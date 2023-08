Reunión de campaña de Unión por la Patria: qué se habló y cómo siguen las acciones de cara a las PASO

Sin la presencia del presidente Alberto Fernández ni del ministro de Economía y precandidato presidencial por UxP, Sergio Massa, el oficialismo llevó a cabo una importante reunión de campaña para definir los próximos pasos antes de las elecciones primarias (PASO). Ministros, gobernadores, legisladores e intendentes se congregaron para unificar criterios y ajustar los detalles de la estrategia electoral.

En la reunión, se abordaron temas cruciales para el tramo final de la campaña de Unión por la Patria, enfocándose principalmente en la ordenación de la comunicación de cara a las últimas dos semanas previas a las PASO. El consultor Antoni Gutierrez Rubi, con un enfoque más vinculado al trabajo con la prensa, jugó un rol central en la discusión y se buscó que la unidad se refleje en cada aparición pública de los dirigentes principales.

, y su objetivo principal fue alinear la comunicación y el mensaje que se transmitirá a través de los medios de comunicación., reconocido asesor del massismo y con la confianza del kirchnerismo, fue uno de los coordinadores del evento, junto a, histórico asesor de Sergio Massa en temas de prensa. Durante la reunión, se contó con la participación de destacadas figuras del oficialismo, entre ellas, legisladores y legisladoras comoTambién asistió el intendente de Pilar,, entre otros representantes.Cabe destacar que también estuvieron presentes tres personalidades que, aunque cuentan con cargos, se encuentran "heridas" por la gestión del Frente de Todos. Estos son el embajador y ex precandidato a presidente,y el ex funcionario, ambos participando en la campaña desde que Sergio Massa fue designado como candidato de "unidad". Además, se sumó el ex ministro, quien mantuvo una salida más discreta pero se mantuvo al margen de la gestión desde la llegada de Massa al Ministerio de Economía.En cuanto a la estrategia de campaña, se considera que será "imprevisible", dada la compleja situación económica y política del país, así como el acuerdo con el FMI que condiciona las decisiones políticas. Esto genera un alto porcentaje de indecisos y aumenta la incertidumbre en el desarrollo de la campaña.