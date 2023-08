Con spots, militancia y actos, la CGT fortalece su apoyo a Massa ante las PASO

“Vengo a comprometerme con ustedes, a defender el trabajo. Porque la Argentina de la producción y el trabajo es la que nos va a sacar adelante”. 🇦🇷



el acto previsto para el martes que viene en el DirectTV Arena, de Tortuguitas,

En la recta final de cara a las PASOcon militancia, actos y compartiendo spots. Organizan una movilización para el martes que viene hacia un acto en el DirectTV Arena.de los cinco previstos para hacer campaña por la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi con el sello de la CGT y la consigna de" con la que desde Unión por la Patria se busca potenciar la movilización para las PASO del 13 de agosto.Es que el candidato presidencial busca movilizar al elector desencantando y con pocas ganas de ir a votar, que se cree pertenece fundamentalmente a las clases populares y podría llevar a un resultado similar a la derrota del oficialismo en las legislativas de 2021.En el tercer spot incluso se ve a militantes con identificación de diferentes gremios -Smata, Uocra, Unión Ferroviaria, Comercio- repartiendo volantes de Massa en calles y terminales de transporte.Días atrás, Massa y Rossi fueron recibidos en la sede de la calle Azopardo por el consejo directivo de la central, que expresó su apoyo a la fórmula.a defender la producción y el trabajo" y también deslizó uno de los eslogan oficiales "defender el trabajo es defender la Patria".@CJS@Luego de eso,difundiendo los spots en los que llaman a votar por los candidatos de UP y, además, una campaña intensa de afiches y volanteadas dentro y fuera de las principales fábricas del país.Pero la gran muestra de apoyo seráuna de las actividades clave de la semana de cierre de la campaña de Unión por la Patria.que se acercarán hasta el estadio cerrado para expresar el respaldo de los trabajadores a los candidatos de Unión por la Patria.Incluso el co-secretario generalse involucró en los últimos días en la campaña de Massa y acompañó a la fórmula en la mini gira del fin de semana por las provincias del norte, que culminó con un gran acto en Tucumán. "", pidió Daer, aunque la CGT no consiguió colar candidatos en las principales listas. Sólo, secretario adjunto de Smata, quien quedó en tercer lugar en la provincia de Buenos Aires, pero más por su cercanía a Máximo Kirchner y a la Corriente de Pablo Moyano y Sergio Palazzo que a su filiación cegetista.En ese sentido, tuvo repercusión el comunicado que distribuyó la central contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministra de Educación, Soledad Acuña, por sus amenazas a los gremios docentes, respecto a que los docentes porteños "no pueden parar" y que el que lo haga no cobrará., exacerba un sistema salvaje e impone de forma ilegítima que un docente perciba una mueca de mejor salario del bolsillo de otro trabajador en lucha por emerger de la línea de pobreza", lamentó el documento de la Secretaría de Políticas Educativas de la central, que tomó posición y definió su apoyo a la candidatura de Massa en estas elecciones.