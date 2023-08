Cerruti: "Las propuestas de la oposición nos remiten al peor momento de la Argentina"

De cara a estas elecciones, la portavoz presidencial,, apuntó contra los candidatos de Juntos por el Cambio y recordó que son los mismos funcionarios que fueron parte del gobierno de la Alianza que llevó al país a la peor crisis de 2001.. Pero también al gobierno de Mauricio Macri”, advirtió la funcionaria durante su habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa Rosada.Y remarcó que, entre sus propuestas, los dirigentes opositores "dicen que van a privatizar las empresas de nuevo para que unos pocos se lleven el dinero de los argentinos y no funcionen". "los dos momentos donde gobernaron quienes hoy se presentan con ideas que nos llenan de profunda preocupación, pero sabemos que los ciudadanos no quieren volver a ese pasado y no van a elegir esas propuestas", consideró.La funcionaria se refirió así, entre otras cuestiones, a declaraciones del exministro de Industria del macrismo, quien aseguró que si Bullrich llega a la Presidencia buscará “suspender temporalmente el concepto de ultraactividad para que todos los convenios colectivos de trabajo se modernicen”.El miércoles, en diálogo con Radio con Vos, Sica dijo que "hay que modernizar" los convenios colectivos de trabajo porque "el 50% son de antes de 1980”, para lo cual propuso "suspender temporalmente el concepto de ultraactividad para hacer que todos los convenios colectivos vuelvan ponerse en condiciones modernas".Respecto a la gestión del ministro de Economía,, de quien se cumple un año de su asunción al cargo, Cerruti destacó que "todos los índices económicos han mejorado", aunque señaló que en el gobierno se reconoce que la inflación es "un problema para la enorme mayoría de la gente", y que es "la preocupación central" del también precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP).Y remarcó que Massa "se hizo cargo (del Ministerio) en un momento muy complicado de la economía" en el que "algunos números daban vértigo", y que lo hizo con "mucha convicción" y "espíritu de empatía".También sostuvo que "lleva las negociaciones" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "de la mejor manera posible", por lo que ha buscado "diferentes variantes" para el pago de los vencimientos, como "el swap con China y el préstamo de la CAF", que "a diferencia del FMI, no tienen condicionamientos ni le piden a la Argentina qué tiene que hacer o dejar de hacer".