Son dos votos: Bullrich ninguneó que Vidal y Manes se sumaron a Larreta

A diez días de las PASO, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambiose refirió este jueves a los respaldos de María Eugenia Vidal y Facundo Manes a su contrincante de la internaAl ser consultada durante una recorrida de campaña por Olavarría, la dirigente del PRO minimizó: ““¿Se siente traicionada?”, le consultaron a Bullrich en medio de una improvisada conferencia de prensa. “, respondió Bullrich.Ayer el respaldo de Vidal a Larreta generó molestia en los halcones del PRO, incluso el ex presidente Mauricio Macri tomó posición y apuntó contra la ex gobernadora al plantear que había “”, aunque luego se arrepintió y señaló: “Ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio”.También hubo fuertes expresiones de Juan Pablo Arenaza y de un dirigente hasta hoy cercano a Vidal, Cristian Ritondo . “Me sorprendió y me desilusionó", expresó Ritondo y remarcó: rabajé con ella durante años en batallas importantes en la provincia de Buenos Aires, pero estoy convencido que la batallas que dimos con ella en la Provincia hoy la persona con carácter y capacidad indicada para liderar es Patricia Bullrich”.