Tras la gestión de Macri, finalmente Larreta y Bullrich compartirán bunker para esperar los resultados de las PASO

A pesar de los fuertes cruces entre los presidenciales de Juntos por el Cambio, el líder Mauricio Macri logró llegar a un acuerdo con, y ambos esperaran juntos los resultados de las PASO en un bunker unificado para dar una imagen de unidad de cara a las elecciones generales., informó en sus redes sociales Juan Pablo Arenaza, el principal operador político de Bullrich.Si bien el jefe de Gobierno porteño pretendía esperar los resultados de las primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) en el habitual búnker de campaña de Juntos por el Cambio en Costa Salguero, desde el sector de Bullrich querían un escenario más austero., declaró esta mañana Rodríguez Larreta, consultado por la noche del 13 de agosto y agregó: “Vamos a estar juntos. Lo que hace a mi voluntad, por supuesto. Yo quiero que haya un sólo búnker y que estemos todos juntos. Quiero que trabajemos juntos como siempre. Yo siempre he defendido la unidad”.Es válido mencionar que días atrás, Rodríguez Larreta y Bullrich habían coincidido en Chubut para celebrar junto al referente del PRO Ignacio “Nacho” Torres su triunfo en las elecciones, que lo convirtió en gobernador electo de la provincia patagónica.Por otra parte, el último capítulo de las diferencias entre ambos tuvo lugar posterior a las definiciones de la ex Gobernadora María Eugenia Vidal y el legislador radical Facundo Manes, que expresaron su apoyo al alcalde de la Ciudad.La situación no cayó nada bien en el sector más duro del PRO que se alinea detrás de Bullrich. El propio Mauricio Macri aseguró que Vidal “desdibujó” su imagen, en tanto, la ex ministra de Seguridad minimizó el respaldo de ambos dirigentes al señalar que “son solo dos votos”.