Kicillof apuntó fuerte contra JxC a pocos días de las PASO: "Lo que proponen es horrible"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió este lunes a la población que vote por Unión por la Patria para "estar mejor" y advirtió que las propuestas de la oposición "ahora aparecen sin maquillaje y son horribles", en el marco de su visita a los municipios de San Nicolás y San Pedro.A pocos días de las PASO, Kicillof aseguró que lleva recorridos por tercera vez los 135 municipios que componen el distrito bonaerense. “Estamos haciendo obras que no se hacían hace décadas en educación, en salud y en seguridad", indicó."Cuando observamos la campaña de la oposición, hay una suerte de competencia a ver quién te va a quitar más derechos, quién se va a arrodillar más ante los acreedores y el FMI. Tenemos la ventaja de que hoy", resaltó en diálogo con Télam.En ese sentido,para "estar mejor" y afirmó que "tener el apoyo de las mayorías populares, trabajadores y sectores medios" será importante "para dar las peleas que mejoren la distribución de la riqueza".Por otra parte, rechazó la frase de uno de sus contrincantes de JxC, Diego Santilli, quien expresó que en la Provincia "la policía dejó de derribar los búnkers de droga" y respondió que en su administración "mejoraron todos los índices de seguridad""La situación de seguridad y de narcotráfico del gobierno de (María Eugenia) Vidal, de (Mauricio) Macri, de (Diego) Santilli, de (Cristian) Ritondo, de Bullrich fue un espanto, puro marketing, mucho cartel, mucha propaganda, mucho discursito. No pasó eso que dicen en los barrios, tiraban un búnker -si es que lo tiraban- y a los dos días aparecía el siguiente, no atraparon a un narco relevante. Ese no es el punto", manifestó el mandatario bonaerense.Al respecto, recordó que durante el gobierno macrista "le bajaron 26 puntos de sueldo a cada uno de los policías de la provincia de Buenos Aires" y "dejaron 5 mil policías menos que los que había cuando asumieron"., enfatizó.Por último, destacó la inversión en educación durante su gestión: "Realizamos una inversión sin precedentes con la construcción de", enumeró."Falta pero estamos en un momento de la mayor inversión en muchísimo tiempo. Si la oposición tuviera alguna propuesta piola, la escucharíamos, pero no con estos sectores de la derecha más extrema que andan con los vouchers o con privatizar", concluyó.