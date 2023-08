Alberto Fernández se reunió con el abuelo de Lucio Dupuy en Casa Rosada

El presidente Alberto Fernández se reunió este lunes con el abuelo paterno de Lucio Dupuy, el niño de 5 años cuyo asesinato a golpes y maltratos físicos a manos de su madre y su pareja motivó la sanción unánime de la Ley 27.709 en abril de este año, destinada a proporcionar a la sociedad herramientas de conocimiento e intervención para proteger los derechos de las infancias y adolescencias.El encuentro se concretó tras la apertura del primer curso del Plan Federal de Capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes "Crecer con Derechos", que se realizó en el Auditorio del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, en la que participaron Victoria Tolosa Paz, el Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Gabriel Lerner; la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, y la representante de Unicef, Luisa Brumana, entre otros funcionarios.Tolosa Paz destacó "el gesto" del mandatario de reunirse con Ramón Dupuy, al asegurar que es un Presidente que puede "mirar los ojos a un abuelo diciéndole que cuenta con el Estado nacional, que esto no fue en vano, que claramente tenemos que despertar a toda la sociedad" para no permitir y evitar estos hechos de violencia contra los niños y adolescentes."Este módulo de capacitación que arranca hoy para 2.407 agentes públicos fue consensuado con la Universidad de Entre Ríos, la Senaf y Unicef, y busca empezar por lo más urgente, que es que las alarmas y las alertas que se encienden en el cuerpo de un niño y una niña puedan ser registradas por toda una sociedad, porque todos podemos hacer algo para evitar lo que le pasó a Lucio Dupuy", explicó la ministra."Tenemos que lograr que no haya una persona que no sepa, cómo y adónde recurrir ante lo que está viendo, que es una evidencia de que algo está fallando en ese hogar, en esa familia", indicó, y planteó que "la ley habla de crear mecanismos para promover la denuncia, pero resguardando la integridad física de quienes muchas veces temen la denuncia como vía para empezar justamente a salvar vidas".Por su parte, Ramón Dupuy expresó la "satisfacción, después del dolor y del sufrimiento que hemos transcurrido en este año y ocho meses, de poder contar con el apoyo para esta ley" y calificó como "muy importante para nosotros" el inicio de las capacitaciones, porque "hemos trabajado mucho para que se logre lo que se logró hoy, que es una realidad, la ley Lucio"."El apoyo que tuvimos por parte de la sociedad fue abismal y no debería existir más ningún caso como el de Lucio si la ley está bien reglamentada, como ya se hizo, y se ejecuta también en cada provincia", expresó.Ramón Dupuy responsabilizó por lo que le pasó a Lucio a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, titular del Juzgado de la Familia y del Menor N°1 de la ciudad de General Pico, La Pampa, provincia donde se produjo el hecho, porque la magistrada entregó al menor en guarda a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja Abigaíl Páez, sin tomar los recaudos socioambientales correspondientes y porque, dijo, "nunca escuchó nuestros planteos".