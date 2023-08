Bullrich llamó a ponerle "un torniquete al desangre" de Argentina y habló de "ser radical" contra los narcos

Patricia Bullrich, ratifica y defiende su postura "halcón" e insiste con su lenguaje en esa línea, tanto respecto de la economía como de la inseguridad

En el sprint final de su campaña para intentar ganarle ay convertirse en la candidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio,, dijo la ex ministra de Mauricio Macri y Fernando de la Rúa entrevistada por radio Rosario 2.En referencia a la situación de la economía nacional, Bullrich sostuvo queque tiene la Argentina."Es difícil la situación que están pasando nuestros ciudadanos con la inflación y con la falta de trabajo. La solución para esta pérdida permanente de valor es dar vuelta la economía, con solidez fiscal, con un Banco Central independiente. Eso lo vamos a hacer lo antes posible, para devolver capacidad de decisión a la gente”, afirmó.Además y como siempre, criticó fuerte contra el oficialismo y defendió su postura contraria a dialogar, para diferenciarse de esa forma de Larreta. “Con el peronismo no te dejan gobernar. Yo voy a ir por el camino de dialogar con aquellos que están dispuestos a un cambio en la Argentina. Porque a mí me dicen ‘eso no se puede hacer’, pero lo que no se puede es vivir como estamos viviendo. Nuestro cambio va a hacer un cambio de fondo, conmigo las cosas cambian”, destacó.