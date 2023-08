La jueza María Servini dio de baja a tres partidos en la Ciudad "por falta de boletas"

La jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Romilda Servini, dio por desistida la participación en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo de todas las listas inscriptas de los partidos Fe del distrito Capital Federal; Proyecto Joven Orden Nacional y Alianza Frente Liber.ar por no haber presentado la cantidad de boletas necesarias para su distribución oficial en las urnas de votación de este distrito electoral.El fallo incluye la notificación a las autoridades de mesa para que dichos partidos no participen del proceso electoral “aunque figuran en la documentación electoral (acta de escrutinio, certificado y telegrama de escrutinio)” en la Ciudad de Buenos Aires.La resolución de la jueza tiene fecha 5 de agosto, un día después de haberse vencido el último plazo “improrrogable” con el que había intimado a los apoderados a cumplir con la entrega de las boletas, que habían presentado “en un número menor al requerido” e “insuficiente” para ser distribuidas 7.326 mesas de votación.La Justicia electoral había habilitado la participación en las PASO del Partido Fe (en la que estaban inscritas tres listas internas); del Partido Proyecto Joven Orden Nacional (con cuatro listas) y Alianza Frente Liber.ar (con tres). Entre los nombres más conocidos están Mempo Giardinelli por Proyecto Joven y el peronista Julio Bárbaro por la Alianza Frente Liber.ar, que ahora no podrán competir en la Ciudad de Buenos Aires.En sus fundamentos, Servini sostuvo que estos partidos “no han podido acreditar fehacientemente haber utilizado los fondos públicos previstos en la normativa vigente, para la impresión de boletas electorales, por no haber acompañado dichas boletas".