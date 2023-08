Tras las adhesiones de Larreta, Bullrich contraataca a días de las PASO con Frigerio y Monzó

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich dejó pasar los días desde que su adversario interno, Horacio Rodríguez Larreta, sumara las voluntades de Facundo Manes y María Eugenia Vidal, y recorrió la ciudad de Victoria, Entre Ríos, con dos dirigentes que integraron el gobierno de Mauricio Macri y son codiciados: Rogelio Frigerio y Emilió Monzó, a su vez cercanos entre sí

Junto a la gente que nos acompaña en cada rincón del país, tenemos la fuerza para un cambio verdadero.



Estamos con @monzoemilio en Victoria, acompañando a @frigeriorogelio, futuro gobernador de Entre Ríos.#LaFuerzaDelCambio pic.twitter.com/Liz08zHQNm — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 8, 2023

Vine a Victoria, Entre Ríos, con @PatoBullrich a apoyar a un amigo y gran dirigente, @frigeriorogelio. Estamos convencidos de que será un excelente gobernador.

Con este equipo en la Provincia y en la Nación, Entre Ríos será un polo de desarrollo para todo el país. pic.twitter.com/dCalQtwOA9 — Emilio Monzó (@monzoemilio) August 8, 2023

El ex titular de la Cámara de Diputados, a criterio de verdad, hace tiempo que juega con la ex ministra de Macri y Fernando de la Rúa, pero la recorrida y foto de hoy significaron la oficialización.Según informó su equipo de prensa, en el marco de los cierres de campaña por el interior del país, Bullrich recorrió Victoria, Entre Ríos, junto a Monzó y al candidato a gobernador provincial, Frigerio, que evitó pronunciarse previamente entre uno y otro precandidato presidecial y, sin interna, va en la boleta de ambos.El video es la oficialización del apoyo de Monzó a Bullrich, luego de que en los últimos días varios dirigentes expresaron su apoyo a la candidatura del jefe de gobierno porteño, como Vidal y Manes, hechos que a Larreta le valió críticas, incluso del propio Mauricio Macri.Bullrich apareció golpeada por esos apoyos, aunque quiso restarle entidad al señalar que “son dos votos”. La llegada de Monzó le asegura armado, pero no está claro el caudal político del expresidente de la Cámara de Diputados.Tras recorrer Entre Ríos, Bullrich participa esta tarde en la ciudad de Rosario de su segundo cierre de campaña, en un acto previsto para las 17 en el Parque España de esa ciudad santafesina.En tanto, el miércoles la exministra de Seguridad estará a las 18.30 en la Plaza de la Música de la ciudad de Córdoba, según confirmaron fuentes partidarias.