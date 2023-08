Alberto Fernández: "Todos saben a quién voy a votar"

El presidentese refirió a las PASO del próximo domingo y, aunque sin nombrarlo, sostuvo que "todos saben" a quién va a votar y respaldó la candidatura presidencial de su ministro de Economía, Sergio Massa, dentro de Unión por la Patria (UP).Soy presidente de todos los argentinos y estoy tratando de mantenerme con mucho esfuerzo al margen de la campaña porque entiendo que no debo ser yo el que hace campaña, sino que son los candidatos.”, sostuvo el mandatario nacional en declaraciones a Radio Con Vos.Sobre su no participación en la campaña y posible ausencia en el bunker oficialista, aclaró: “Todavía no lo tengo confirmado, pero después está la sangre que corre dentro de uno. En todo caso, que esa prescindencia se tome como una voluntad de favorecer la convivencia democrática”.Sin embargo, aclaró: “Con Sergio hablo diez veces por día. Ayer a las once y pico de la noche seguíamos hablando. Lo veo bien, es su campaña y quiero que le vaya bien”.“La Argentina, lo que necesita en el futuro, si quiere que le vaya bien, cualquiera que sea el que gane, es recuperar la convivencia democrática”, remarcó el Presidente.