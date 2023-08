Larreta también suspendió su cierre por el asesinato de Morena en Lanús: "Necesitamos justicia"

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta se sumó a la tendencia de otros dirigentes y suspendió su cierre de campaña, que estaba previsto para este jueves en La Plata, por el asesinato de Morena, la niña de 11 años, tras ser asaltada y arrastrada por motochorros

No hay palabras para tanto dolor. Mis condolencias a la familia de Morena y sus seres queridos. Necesitamos justicia. Voy a acompañarlos para exigirla. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 9, 2023

"No hay palabras para tanto dolor. Mis condolencias a la familia de Morena y sus seres queridos. Necesitamos justicia. Voy a acompañarlos para exigirla", escribió Larreta a través de sus redes sociales.Hasta el momento, desde su equipo no confirmaron la suspensión de la agenda de actividades previstas para Larreta para hoy en Santa Fe y Entre Ríos.Antes, habían anunciado suspensiones el ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que abandonó el munipio hace meses para ser presidente de Independiente y, luego, precandidato a gobernador bonaerense de la lista de Patricia Bullrich, que también canceló actividades. Hizo lo propio Axel Kicillof, el mandatario provincial, que tenía previsto para hoy su cierre en Merlo.