Convalidaron la condena de dos años de prisión a Guillermo Moreno

La Cámara de Casación Penal convalidó la condena a dos años de prisión en suspenso contra el exsecretario de Comercio y actual precandidato presidencial Guillermo Moreno por amenazar en una asamblea de accionistas de Papel Prensa. La condena además lo inhabilita por seis meses para ocupar cargos públicos, pero el fallo no se aplica hasta que quede firme, lo que sucederá cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la defensa.El fallo de la Cámara de Casación Penal fue suscripto por los jueces de la Sala I Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, que este miércoles dejó de firmar sentencias porque cumplió 75 años, edad a la que los jueces deben retirarse.Moreno fue denunciado por amenazas y llevado a juicio oral. El Tribunal Oral Federal N° 8 lo condenó a dos años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis meses.El ex funcionario apeló al sostener que los hechos por los que lo condenaron no eran aquellos por los que lo indagaron.Al respecto, el juez Petrone dijo que “más allá de una breve alusión a la afectación al principio de congruencia”, Moreno “no ha explicitado las respectivas defensas que se vio impedido de oponer y el perjuicio concreto que significó el cambio mencionado".El magistrado además sostuvo que, al evaluar los testimonios, no había duda de la coacción y rechazó las causales de justificación que invocó Moreno. El juez Barroetaveña adhirió a su voto mientras que Figueroa votó por la absolución.