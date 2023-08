Bullrich culpó a Molares por sus "condiciones de salud", defendió a Larreta y pidió más represión

no sólo defendió a la Policía de la Ciudad por la represión que resultó en la muerte de Facundo Molares, sino que sorprendió al respaldar también a Horacio Rodríguez Larreta y, escandalosamente, culpó al fotoperiodista fallecido por ir a una movilización pese a sus "condiciones de salud"

La precandidata a presidenta de Juntos por el Cambiovisitó, como siempre, el canal La Nación + y desde esa tribuna"El país es un caos. Necesitamos orden en serio, no podemos seguir viviendo con la seguridad garantista que destruye familias. Como el caso de Morena, del médico que acaban de asesinar.", afirmó la ex ministra de Mauricio Macri y Fernando de la Rúa en una entrevista con Jonatan Viale.Luego, reforzó la increíble idea de culpar a Molares, quien murió luego de, como muestran múltiples videos y no versiones, luego de ser golpeado, tirado al piso y sometido a una violenta maniobra de presión sobre su cuello por parte de oficiales porteños., lanzó.“Atravesaba una crisis de salud profunda, muy fuerte”, insistió, sin ponerse colorada, Bullrich, antes de referirse a la situación personal del fotorreportero que viajó a Bolivia en 2019 para cubrir el golpe de Estado.Según la ex presidenta del PRO,y agregó que "estaba en una situación de crisis de salud muy profunda, muy fuerte”.“Nuestra embajada, al tratarse de una crisis humanitaria, pidió por la salud de las personas. Él era una personas que estaba realmente en muy malas condiciones, en una situación de enorme debilidad física. Nuestro embajador, por ser de nacionalidad argentina, pidió por su resguardo físico”, continuó.En ese marco, cuando se le indicó que mañana a las 10 habrá una marcha por Molares Shoenfeld, advirtió "al Gobierno de la Ciudad y el Nacional" que espera que"El domingo hay elecciones, porque no se puede permitir cualquier cosa, porque mañana puede haber caos y violencia si esto no se para", dijo.No conforme, Bullrich advirtió que el oficialismo “sabe que pierde y quiere desatar el caos” y, por el contrario, consideró como "una barbaridad absoluta pensar que fue culpa de la Policía"."Todos sabemos de la seriedad que tiene Alberto Crescenti - el titular del SAME, que aventuró que la muerte probablemente haya sucedido a causa de un infarto masivo pese a que no hubo una autopsia y a haber mentido al decir, por ejemplo, que Molares ´se desplomó` -. Todos vimos las imágenes donde una persona detenida empezó a tener una situación de movimientos extraños en su cuerpo. No se puede poner en duda la credibilidad de los médicos", dijo.Tras desligar de la responsabilidad a las fuerzas de seguridad, Bullrich también defendió represión mediante al jefe de Gobierno porteño. Ni Larreta ni el Gobierno de la Ciudad “tuvieron nada que ver”, advirtió., agregó.Para la exministra de Seguridad, todo esto “es una estrategia”, porque "ellos saben que la Argentina va a tener un cambio, que ese cambio le va a sacar poder fuerte a todas esas organizaciones que vienen viviendo del dinero y de los impuestos de la gente"."No quieren perder poder y quieren sembrar miedo y caos. El día de hoy hubo otra manifestación y otro corte. Quemaron urnas en la calle. Apelan a que todo quede igual, que no les saquemos nada. En mi caso planteé una consigna clara. La Argentina va a tener orden. Eso significa que esas organizaciones no tengan más poder, no manejen más nada”, concluyó.