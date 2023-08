El peronismo definió sus internas, retuvo los principales municipios del Conurbano y derrotó a JXC en un distrito clave

Más del 80% de las mesas escrutadas en la provincia de Buenos Aires en las PASO de las elecciones 2023 demostraron que el gobernador y candidato a la reelección porfue el dirigente más votado, con un piso de 37 puntos. En segundo lugar quedó la sumatoria de los dos candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) con 33 puntos; mientras que Javier Milei, quedó relegado a un lejano tercer puesto (23 puntos). La victoria del oficialismo también se replicó a nivel de internas municipales del conurbano.Desde el búnker de UP,dijo quey aseguró que “los problemas de la vida cotidiana no se solucionan con las propuestas de la derecha”. Además, convocó a todo el peronismo y a las fuerzas populares a dejar de ladocomo la de la oposición.”, dijo en un discurso que leyó desde el bunker ubicado en el Complejo C, en el barrio porteño de Chacarita, junto al resto de las y los candidatos de UP.En la primera sección electoral, primer cordón del conurbano con 24 ciudades, el oficialismo logró retener los distritos con diferencias que, en algunas ciudades, superó los 20 puntos.Unión por la Patria sacó el 40,53% de los votos en San Martín. Allí el oficialismo fue a internas entre Fernando Moreira – actual intendente - y Leonardo Grosso. El jefe comunal retuvo su distrito. En segundo lugar quedó Juntos por el Cambio con el 31,03% de los sufragios, y con 22,27% quedó tercero con La Libertad Avanza.En Hurlingham, si bien el oficialismo seguirá, Juan Zabaleta perdió la interna contra Damián Selci. UP se llevó el 52,79% de los votos contra el 25,14% de JxC, que quedó segundo. Nuevamente, en tercer lugar quedó la fuerza de Milei con el 17% de los votos.Una de las sorpresas de la jornada se dio en Ituzaingó en donde, Alberto Descalzo no se presentó como candidato y le dejó el legado a su hijo, Pablo Descalzo. Si bien fue el dirigente que más votos sacó (34,58%), la sumatoria de la interna de Juntos por el Cambio se llevó la general con el 35,28%. La diferencia es tan cercana que el final quedó abierto de cara a octubre.En José C. Paz, Mario Ishii fue el candidato más votado y se llevó el 40,19% de los votos. En segundo lugar quedó La Libertad Avanza con el 26,6%. Tercero quedó JxC con el 23,5%.En Malvinas Argentinas tampoco hubo sorpresas. Leonardo Nardini volvió a sus pagos y sacó casi la mitad de los votos (49,94%). En un lejano segundo lugar quedó la fuerza de Milei con el 22,58%. Juan Andreotti retuvo su distrito, San Fernando, y fue el dirigente más votado: 53,41% de los votos. Juntos por el Cambio quedó segundo con el 25,2% y tercero quedó La Libertad Avanza con el 16,8%.En Tigre, Julio Zamora seguirá gobernando la ciudad y le ganó la interna a Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa y titular de Aysa. El mazaso se sintió fuerte. UP se llevó el 49,31% de los votos y en segundo lugar quedó JxC con el 25,85%.San Isidro, si bien seguirá en manos de Juntos por el Cambio, Gustavo Posse perdió la interna y terminó con una dinastía de 25 años de gestión. La diferencia fue de unos 4 mil votos. JxC se llevó el 59,55% de los votos contra el 18,11% que sacó UP, segunda fuerzaLa tercera sección electoral, la más populosa que representa el conurbano bonaerense, también tuvo como gran ganador al peronismo. De esta manera, en Almirante Brown (Mariano Cascallares) y Avellaneda (Jorge Ferraresi), con más del 80% de las mesas escrutadas, las ciudades quedaron en manos de UP. Lo mismo ocurrió en Berazategui, en donde Juan José Mussi volvió a arrasar las urnas y se llevó el 48,13% de los votos.En Esteban Echeverría, Fernando Gray también ganó las PASO. Se quedó con el 39% de los votos, mientras que en segundo lugar JxC consiguió el 26,9%, y el espacio de Milei quedó con el 26,5%. En Ezeiza, Alejandro Granados sacó más de la mitad de los votos: 52,59%. En segundo lugar quedó la Libertad Avanza con el 23,22%, y Juntos por el Cambio logró el 17,96% de los sufragios.En La Matanza el peronismo hizo una elección con cifras elevadas para el peronismo. Fernando Espinoza ganó la interna y será el candidato a intendente una vez más. UP se quedó con el 44,8% de los voto; mientras que en segundo lugar quedó “el Dipy”, candidato de Javier Milei.El distrito de Lanús fue una de las sorpresas de la jornada. UP quedó en primer lugar con el 39,64% de los votos que se los dividió entre los 4 candidatos a intendente que presentó. El ganador de UP fue Julián Álvarez. Juntos por el Cambio quedó en segundo lugar con el 34,88% de los votos. Allí Diego Kravetz fue el más votado.En Lomas de Zamora, el espacio de Martín Isaurralde que llevó a Federico Otermín ganó cómodo las PASO. Sacó el 42% de los votos, contra el 28% que sacaron las dos listas de JxC, segunda fuerza. A pesar de las campañas en su contra, Mayra Mendoza se impuso de manera contundente en Quilmes y se llevó el 40,41% de los votos. La segunda fuerza fue Juntos por el Cambio y allí el ganador fue Martiniano Molina.La ciudad de La Plata, es decir la capital de la provincia de Buenos Aires, seguirá en manos de Julio Garro, alfil de paladar macrista. El dirigente ganó su interna y le ganó al candidato de Patricia Bullirch, Juan Pablo Allan. En UP, el ganador resultó Julio Alak, quien fuera 16 años intendente de la ciudad en los ‘90. JxC se quedó con el 39,9% de los votos, UP con el 34,6% y la libertad Avanza con el 17,36%.El partido de La Costa seguirá en manos de UP. La interna la ganó Juan Pablo de Jesús y el oficialismo logró el 40,73% de los votos. Juntos por el Cambio quedó segundo con el 36,44%, mientras que en un tercer lugar quedó el espacio de Milei con el 16,74%. General Pueyrredón, donde se encuentra Mar del Plata, seguirá para JxC. La fuerza se quedó con el 39,8% de los votos. La segunda fuerza fue la alianza “Encuentro Marplatense” que Raverta hizo con Pulti y se quedó con el 31,21% de los votos.Hubo dos grandes sorpresas en la costa bonaerense. En Villa Gesell, Unión por la Patria quedó segundo con el 39,57% de los votos, aunque tuvo el candidato más votado: el actual intendente Gustavo Barrera. En primer lugar quedó toda la sumatoria de boletas de Juntos por el Cambio con el 41,05% de los votos.Pinamar será otra ciudad con final abierto. La retuvo JxC con el 39,92%, pero UP le pisa los talones con el 38,55%. Ambas fuerzas lograron esos votos como sumatoria de las internas que afrontaron. En octubre irán Juan Ibarguren (JxC) contra Gregorio Stanga (UP).En la séptima sección electoral también hubo sorpresas. En Olavarría, Unión por la Patria fue la fuerza más votada (38,14%) y la que tuvo el candidato más votado: Maximiliano Wesner. Juntos por el Cambio quedó segundo (34,89%) con Ezequiel Galli -actual intendente- como figura. El jefe comunal podría perder el distrito.El oficialismo podría perder la ciudad de 25 de mayo. Hernán Ralinqueo, actual intendente de la ciudad ganó la interna de UP pero quedó como la segunda fuerza con el 38,52%. Primero quedó JxC con el 43,95% como resultado de una interna que llevó dos candidatos. En tercer lugar quedó la libertad Avanza con el 16,56% de los sufragios.