Para Katopodis Unión por la Patria tiene que captar "uno de cada tres votos que tiene Milei"

El ministro de Obras Públicas de la Naciónafirmó que la principal tarea que tiene Unión por la Patria de cara a las elecciones de octubre es captar "uno de cada tres votos" que consiguió en las PASO el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.Katopodis analizó: "", en declaraciones a radio La Red donde aseguró que esa es la principal tarea que tiene la coalición oficialista.Para el ministro, en las elecciones provinciales de Neuquén y Río Negro no quedó clara la razón que movilizó a los votantes al señalar que “cuando uno los mira y les pasa el escáner, están sostenidos y financiados por lo peor del sistema y la concentración económica de la Argentina. Esa discusión yo la quiero dar".En este contexto, llamó a "estar cohesionados" para poder "correr el velo del odio" en la juventud y exhortó a los militantes a "ejercer y organizar" esa tarea todos los días.En referencia a la frase de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el uso de la "lapicera", reflexionó que la "birome no sirve para nada" si no se tiene en claro "qué Argentina queremos y qué historia queremos escribir"."Más que contestarle a Cristina con un cántico, tenemos que organizarnos", dijo en referencia al pedido de muchos militantes para que la titular del Senado se presente como candidata presidencial.