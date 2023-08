Tras el triunfo en las PASO, Kicillof se reúne con su Gabinete y fortalece la conexión con intendentes

Luego de los resultados de las PASO, que situaron a Axel Kicillof como el candidato más votado en la provincia de Buenos Aires y con una posición sólida para las elecciones de octubre de 2023, el gobernador enfatizó su base de operaciones en La Plata. Este lunes, llevará a cabo conversaciones significativas con los intendentes afiliados a Unión por la Patria (UP), quienes han conseguido un rendimiento alentador de cara a los comicios de octubre.

Por un lado Kicillof, continúa concentrado en su labor de administración en el territorio bonaerense, y por otro, se esfuerza por no perder de vista los logros obtenidos durante sus tres años y medio de gestión. De acuerdo con fuentes oficiales que dialogaron con Política Argentina, Axel Kicillof se reunirá con intendentes para intensificar sus esfuerzos con miras a las elecciones de octubre.Convocó, de hecho, a su equipo de gobierno y programó una reunión con sus ministros y ministras a partir de las 16 horas. La agenda de la reunión comprenderá diversos temas, incluido un análisis exhaustivo de los resultados electorales, la planificación de estrategias de gestión a implementar y la profundización del modelo de gobierno que ha promovido.Paralelamente, el gobernador hizouso de susredes sociales para expresar su agradecimiento al pueblo bonaerense por el apoyo recibido en las elecciones. "Deseo transmitir mi agradecimiento al pueblo de la Provincia por haber respaldado, en medio de desafíos significativos, esta senda de desarrollo inclusivo, esta perspectiva que defiende y amplía los derechos. ¡Hemos obtenido victorias en cada rincón de la provincia de Buenos Aires! Muchas gracias", compartió en sus publicaciones."Más allá de la alegría por el triunfo, no asumimos este resultado con euforia ni triunfalismo. No estamos conformes con este resultado, al igual que la sociedad no se siente satisfecha con la situación actual. Me parece positivo que el pueblo demande más", manifestó