"No te regales": mensajes de Trueno, Ca7riel y el actor de Fito Páez a los jóvenes por el voto a Milei y Bullrich

Lali no quedó sola en su mensaje a los jóvenes y sus derechos, ya que los artistas Trueno, Ca7riel e Iván Hochman se sumaron con expresiones acerca de los derechos a la salud y la educación pública, así como la orientación sexual, entre otros, que parecen destinados a los jóvenes y no quedan solamente en Milei sino que también incluyen a Bullrich

Tus derechos son lo único que tenés, no te regales. — TR1 ⛈ (@TruenoOficiaI) August 14, 2023

"Hay un 30% que no votó. Y un gran porcentaje votó pensando que Milei los va a ayudar, pero no es así. Milei y Bullrich son ajuste, son desigualdad, son violencia. Son pérdida de derechos, profundización de la miseria, desempleo sin alternativas. Son entrega de la soberanía nacional"

Pocas horas después de que se conozca quefue el cantado a presidente más votado en las elecciones PASO 2023 con más del 30% de los votos, seguido porpero conen tercer lugar y Juntos por el Cambio como segunda fuerza más votada,se expresó en redes sociales en lo que se consideró un mensaje en el que cuestionó el voto joven al economista libertario y generó tal polémica que incluso este último le respondió."Que peligroso. Que triste", fue lo que publicó la cantante en Twitter, que luego de cuestionamientos violentos por parte de algunos usuarios expandió su mensaje al asegurar que no le afecta que la increpen en redes "por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho". Más tarde, le preguntaron al propio Milei por esas opiniones de Espósito, quien respondió que no la conoce porque escucha a los Rolling Stones y música clásica.Sin embargo,Durante la tarde de este lunes, quien primero se sumó en línea con Lali fue el cantante, quien se expresó a través de Twitter:Si bien no precisó si se refería a Milei u otros candidatos, expresiones precias del joven artista de La Boca hacen creer que su mirada es expandible a la oferta liberal y de derecha en general, que en las PASO se expresó con el segundo puesto de JXC también.Hace semanas, ante la represión de Gerardo Morales, compañero de fórmula de, en Jujuy, Trueno fue contundente: "Esto está pasando hoy, ahora. No podemos hacer silencio. Fuerza y Justicia, Jujuy".También lanzó una canción denominada "Fuck el police" en la que critica la violencia policial y hace alusión al fallecido excomisario de la Policía Federal Jorge 'Fino' Palacios, acusado por encubrimiento del atentado a la AMIA y nombrado jefe de la Policía Metropolitana por el exmandatario"Basta de gatillo fácil. Basta de abuso de poder. Basta de muerte. Tarde o temprano se les va a caer la gorra de la cabeza", había publicado sobre el accionar de las fuerzas policiales en Jujuy, hecho respaldado por Bullrich y Milei.Por su parte, el música y guitarristaeligió una historia de Instragram para expresarse contra el apoyo a Milei, a través de un video en el que camina por un barrio y le habla a la cámara. "Escuchá esto, cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio porque era gratis, era pública, sino yo no hubiera podido ir porque ni yo mis viejos tenías la guita para eso", empieza."Si los hospitales hubieran sido privados, yo estaría muerto. En más de una ocasión me han salvado la vida doctores de hospitales públicos", agregó.Y finalizó:Otro joven artista que rechazó fundamentalmente el apoyo de 7 millones de personas a Milei en el cual se entiende que hay un estimable volumen de jóvenes, pero también el voto a Patricia Bullrich, fue el actor, quien recientemente alcanzó mayor popularidad al interpretar aen la serie sobre el cantante rosarino de la plataforma Netflix.A través de una serie de historias de Instagram, Hochman fue contundente en su mirada., se preguntó, en una primera publicación con una serie de títulos en medios de comunicación en los que Milei y su entorno apuntaron contra la educación y la salud pública, la orientación sexual, el matrimonio igualitario y la cuestión climática, entre otros temas vinculados a una agenda joven.Luego siguió con otras historias de la misma red social, en las que se ve el recorte de ministerios que Milei propone, la privatización de las universidades públicas y Aerolíneas, o el cercenamiento de derechos respecto de la orientación sexual, entre otros temas, a través de historietas.Finalmente, Hochman considera, ya escribiendo en primera persona, que la penetración del discurso liberal sucedió por un "malentendido" generado por esa dirigencia a través del cual las personas consideraron que esos sectores "quieren y tienen las soluciones", cosa que el actor sostiene que no es real y que hay que "desarmar"., dijo, con nombres y apellidos.Finalmente, expresó que "las razones por las cuales (las personas que los votaron) están enojados y decepcionados" no deben ser desestimadas, que hay "hambre", "dolor" y "desigualdad", pero que "la salida" no es con los proyectos de Milei y Bullrich.