Yuyito González sorprendió con un posteo navideño: La primera Navidad juntos

La conductora televisiva Amalia "Yuyito" González subió un posteo navideño en las redes junto a Javier Milei, a cuatro meses de iniciar su relación con el Presidente y en medio de rumores de una crisis entre ambos.En su cuenta de la red social Instagram, González publicó una foto donde se la puede ver abrazada a Milei."La primera Navidad juntos. Te amo", expresó junto al posteo. Además, sumó un emoji de un corazón.La exvedette acompañó la publicación con All I Want for Christmas Is You' de Mariah CareySiete días antes, en el inicio de su programa "Empezar el día" que se emite en la señal Magazine, "Yuyito González" habló sobre los rumores de una presunta ruptura en su relación con el Presidente que circularon en los últimos días."No hay crisis, gente. Termínenla. No puedo hacer todo porque no puedo estar en el trabajo del otro todo el tiempo", aclaró la conductora.