Insólito: en pleno 2 de abril, tras reivindicar a los Kelpers, Milei insistió en su fanatismo británico al tuitear sobre una banda inglesa

El presidente Javier Milei otra vez generó polémica en pleno 2 de abril, día que se homenajea en todo el país a los excombatientes y caídos en las Islas Malvinas, y lanzó en sus redes un tuit que desconcertó a todos: posteó la canción "Friends will be friends" de la banda británica Queen, tras recibir positivamente el nuevo paquete arancelario del presidente estadounidense Donald Trump sobre el país.Tras el discurso oficial en el cenotafio de la Plaza San Martín en Retiro, donde avaló la autodeterminación de los isleños en Malvinas Argentinas, el mandatario tuiteó con una banda británica en pleno "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra Malvinas", lo que provocó cientos de comentarios criticando este gesto presidencial en un día como el de hoy.Cabe recordar, que el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una guerra comercial, tras explicar que implementará una barrera mínima del 10% a todos sus socios comerciales y más altas para algunos. Argentina no quedó exenta de los aranceles, y a pesar de la buena relación entre el mandatario estadounidense y el presidente Javier Milei, el país se verá afectado en sus exportaciones a Estados Unidos.En la previa de su viaje relámpago a Estados Unidos junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria de Presidencia, Karina Milei, donde buscará reunirse con su par estadounidense Donald Trump y destrabar el cierre de las negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, Milei utilizó su jerga libertaria para completar su post con un VLLC (Viva la Libertad Carajo) y TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan).