Al final Bullrich se toma un café con Larreta, pese a la furia del alcalde derrotado y con Macri merodeando

La precandidata presidenciañ de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta. buscan fortalecer la unidad del espacio opositor. Tras la dura interna, se plantea una nueva estrategia de cara a las elecciones generales.

En un gesto significativo de "reconciliación" dentro del frente opositor, Bullrich y el jefe de Gobierno porteño se reunirán mañana en un encuentro clave. La cita, confirmada por fuentes cercanas a ambos líderes, tiene como objetivo mostrar una imagen de unidad que ayude a consolidar la fuerza del partido de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.La estrategia de Bullrich es enfocarse en atraer al electorado de Juntos por el Cambio que no la respaldó en las PASO. Para lograrlo, se sentará a conversar en un café con Rodríguez Larreta, acompañados por sus compañeros de fórmula, Luis Petri y Gerardo Morales. Esta iniciativa marca el primer paso en la dirección de dejar atrás las tensiones internas y trabajar en conjunto para asegurar una victoria en las elecciones venideras.Bullrich habría reconocido que las disputas internas han tenido un impacto negativo en el desempeño electoral del espacio. Sin embargo, en su análisis, enfatizó que la oportunidad de ganar las elecciones nacionales aún está al alcance. La candidata también había extendido previamente una invitación a Rodríguez Larreta, quien inicialmente la rechazó debido a las diferencias previas.Se había filtrado que el alcalde porteño mostraba reluctancia en aparecer junto a Bullrich en público, temiendo que ello pudiera ser malinterpretado. En particular, la posibilidad de que la ex ministra de Seguridad no incorporara sus ideas y adoptara un enfoque más duro en su discurso planteaba un desafío. Además, se mencionaba que la propuesta de Mauricio Macri de designar a Rodríguez Larreta como Jefe de Gabinete en un eventual gobierno de Bullrich generaba debate interno, ya que se temía que esto pudiese llevar a una percepción de "doble comando".El descontento de Rodríguez Larreta se vio agravado por las críticas públicas de Bullrich al sistema de voto electrónico en las PASO, en medio de alegaciones de problemas técnicos. Desde el entorno de Larreta en Uspallata se llegó a especular que la candidata podría haber simulado estos problemas.