Cerruti: En el voto que acompañó a Milei hubo mucha gente que no tiene ninguna dificultad económica

Tras las PASO, la portavoz presidencialagradeció a quienes apoyaron la candidatura presidencial de Unión por la Patria (UP) liderada por Sergio Massa porque consideraron que "el mejor rumbo sigue siendo fortalecer las políticas que incluyen a todos y todas” y consideró que los votos al candidato libertario Javier Milei fueron de "mucha gente que no tiene ninguna dificultad económica”.“En el voto que acompañó a Milei seguramente hubo mucho voto que no tiene ninguna dificultad económica y que en realidad lo que está apoyando es un proyecto ideológico”, consideró Cerruti al ser consultada por las razones que provocaron el triunfo de la Libertad Avanzarealizó durante su habitual rueda de prensa en Casa Rosada.Sobre los números que arrojó la elección, Cerruti aclaró que no sorprendieron las cifras, aunque sí la ubicación de cada candidato:; lo dijo (Mauricio) Macri también, con lo cual nosotros tenemos que trabajar mucho de acá a octubre para ser capaces de representar a quienes quieren un país diferente”, advirtió.