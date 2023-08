Con Larreta fuera de carrera, Jorge Macri criticó el voto electrónico

El candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad por Juntos por el Cambio,que le ganó la interna porteña al candidato radical Martín Losuteau al que Horacio Rodríguez Larreta dejó jugar- salió a cuestionar nuevamente el funcionamiento del voto electrónico en las elecciones primarias y tomó más distancia del jefe de Gobierno porteño.Este sistema me parece bárbaro, pero no para que se haga al mismo tiempo con una votación nacional. Hubo colas, se tuvo que esperar y por eso muchos vecinos no fueron a votar", declaró el ministro de Gobierno porteño en declaraciones con un medio radial.En esa línea, consideró que. “Es algo que no lo defino yo, sino que lo tiene que hacer la justicia. Soy muy respetuoso de ello, pero quiero dejar mi opinión al respecto", aclaró.Por otra parte, habló del panorama nacional, comentó que “el país está en un momento difícil” y apuntó a la crisis económica. “Todo lo que se anuncia en materia económica es un paliativo que luego se transforma en parte del problema", agregó.Uno tiene que tomar decisiones que a veces son difíciles, pero hay que hacerlo porque para eso nos presentamos a un cargo y no para patear una pelota hacia adelante, siempre a costo de la gente", sentenció el ex intendente de Vicente López.Frente a las fallas en el voto electrónico, la jueza federal con competencia electorala las nacionales o, en su defecto, que no se voten en simultáneo el 22 de octubre.Cabe recordar que en la votación del domingo pasado se llevaron a cabo elecciones concurrentes, donde los votantes concurrieron para votar con boleta de papel en las presidenciales y con voto electrónico en la categoría para jefe de Gobierno.