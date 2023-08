Ajuste fiscal, unificación del tipo de cambio y reforma laboral: los ejes que planteó Milei al FMI

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, se reunió con funcionarios técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y les planteó que en un eventual gobierno suyo haría un ajuste fiscal, una unificación del tipo de cambio y una reforma laboral, mientras que eliminaría el Banco Central.La reunión virtual empezó a la mañana y se prolongó por una hora. Lo informó el organismo a través de un comunicado difundido minutos después de las 11. “El Director del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, y otros miembros del equipo del FMI, se reunieron virtualmente con el Sr. Milei y su equipo esta mañana. La discusión fue una oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre las perspectivas económicas actuales de Argentina y entender sus prioridades de política económica”, comunicaron.Desde La Libertad Avanza les hablaron de un “conjunto de reformas” planificadas en caso de acceder a la Presidencia, que resumieron en siete puntos: un “importante ajuste fiscal, más importante que el exigido por el propio Fondo”; la unificación de los tipos de cambio; el “cierre del déficit financiero a través de una reducción de gastos; la “apertura de la economía”; “un ajuste que no lo pagará la sociedad ni la producción, si no la política a través de una profunda reforma del Estado”; el impulso de una “modernización de las leyes laborales”; y la “promoción de una reforma monetaria que termine con el Banco Central”.Desde el FMI aclararon que la reunión fue “parte de los contactos regulares y rutinarios del Fondo con una amplio rango de referentes políticos y económicos, que también incluyen a países con programas del FMI, para comprender sus puntos de vista y opiniones sobre los objetivos generales y las políticas clave de los programas respaldados por el Fondo”.En los últimos días, Milei había adelantado en distintas entrevistas que “no tiene un problema con el Fondo” y que sus metas “son mucho más ambiciosas que las que plantean ellos”, sobre todo en términos del recorte del gasto público.De la conversación con el organismo multilateral participaron también tres miembros del equipo económico de Milei, que lo acompañarán en la gestión si logra llegar a la Casa Rosada. Dos de ellos fueron funcionarios de Carlos Menem.Se trata de Carlos Rodríguez, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministro de Economía y Secretario de Política Económica durante el gobierno menemista, y uno de los más férreos defensores de la propuesta de dolarización; Darío Epstein, especialista en mercado de capitales y partícipe de las privatizaciones de los 90; y Roque Fernández, exministro de Economía y ex presidente del Banco Central durante la gestión de Domingo Cavallo al frente de Hacienda.