Pablo Moyano cuestionó la "inacción" de UP y reclamó más participación a Cristina y Alberto

El secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, cuestionó la "inacción" de Unión por la Patria tras la victoria de Javier Milei en las PASO y reclamó más participación a Cristina Kirchner y Alberto Fernández en la campaña electoral.“Estoy sorprendido y preocupado por lo que está pasando en los últimos días. Veo una inacción todavía de nuestro espacio para ir a buscar a la gente que no fue a votar", expresó el cosecretario general de la CGT en diálogo con Radio 10.Y agregó: “No sé qué está esperando la mesa de autoridades del PJ Nacional, del PJ de la provincia de Buenos Aires y de distintos sectores de Unión por la Patria para convocar y empezar a ir a buscar a aquellos argentinos y argentinas que no nos han votado, que no han ido a votar”.Por otra parte, indicó: “La Vicepresidenta no habla, el Presidente no habla. La verdad que a mí me llama la atención como militante como peronista. Ojalá que me equivoque y ya en estos días empiecen a bajar de línea”, remarcó Moyano.Para el sindicalista, “ellos hoy tendrían que estar al frente de la campaña” ya que faltan tan solo 60 días para la votación.En contraposición, destacó que desde su organización sindical están en permanente diálogo con los obreros y recorriendo las fábricas. Al respecto, se mostró muy disgustado con que sigan en agenda “las propuestas alocadas de estos dos representantes de la derecha donde fundamentalmente hablan de eliminar los derechos de los trabajadores”, dijo en referencia a Milei y a Patricia Bullrich.Sin embargo, confió en que el gobierno anuncie cuanto antes las medidas económicas a favor de los trabajadores que viene prometiendo el ministro de Economía, Sergio Massa, para compensar la pérdida del valor adquisitivo por la inflación.“Creo que el gobierno si llega a tomar y a anunciar las medidas que se están nombrando o diciendo en estos últimos días, también será importante. Yo hace más de un año que vengo pidiendo una suma fija, precisamente para aquellos sectores más bajos. Creo que es hora ya de empezar a darle a ese sector un poder adquisitivo más importante”, señaló.En ese sentido, se mostró expectante con que esos anuncios se concreten tras el regreso de Massa al país, quien viajó a Washington para reunirse con el FMI. “Es imperioso que estos sectores tengan un banco más para los alimentos. Ya no estamos pidiendo para un viaje o para otros gastos, es para poder comer”, sentenció.