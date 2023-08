Expectativa por los anuncios de Massa para mejorar salarios y apuntalar Pymes

Una de cal y una de arena: ese fue el calibre de las noticias que recibieron el Gobierno Nacional y el equipo económico que conduce el también candidato, en la previa a la jornada de anuncio de medidas de alivia para la mayoría de la población. En principio,(EAU).Casi simultáneamente, el FMI, a través de su titular Kristalina Georgieva, pidió a la Argentina una fuerte reducción del déficit fiscal a través de la suba de tarifas y la contención de los salarios públicos y las jubilaciones y pensiones, para alcanzar los términos del acuerdo con el país, un día después del desembolso de U$S7.500 millones.En ese marco, fue el propio titular del Palacio de Hacienda quien, al regresar de los Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con autoridades de ese organismo, criticó la postura del Fondo, al calificarlo comoEl mismo día en el que afirmó que “tengo al equipo trabajando para mañana (por este viernes) lanzar las medidas, cuántas y a qué sectores abarcan", con la mira puesta en “compensar a sectores más vulnerables de la sociedad”, especialmente afectados tras la devaluación del lunes posterior a las PASO, que repercutió en remarcaciones masivas de precios.En efecto, el candidato de Unión por la Patria (UxP) tomó nota de ese efecto no deseado —aunque previsible— y para este viernes se espera que el ministro realice anuncios tendientes a "compensar" y "recuperar" el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores., afirmaba Massa horas atrás, apuntando también a mantener en carrera al oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de octubre.Se trata de "decisiones” que está tomando el Gobierno, dijo Massa, que buscanEs decir, una batería de medidas sobre las cuales todavía no hay precisiones, pero que suponen, en principio, mejoras salariales para los sectores con trabajo formal de menores ingresos, como la suma fija significativa que vienen reclamando sectores gremiales.Tras finalizar su disertación del jueves en el Consejo de las Américas, a la puerta de la sede de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Massa dijo: "Les anticipo que vamos a hacer un esfuerzo para intentar compensar a los sectores más vulnerables de la sociedad”. “Estamos enfocándonos en sostener la recuperación del poder de compra de salarios y para eso analizamos medidas paliativas del impacto que tuvo la devaluación que le impuso el FMI a la Argentina", agregó el titular de Economía.Finalizando que en el Palacio de HaciendaTras los anuncios que se esperan para este viernes y luego del fin de semana,Como ya se informó, el gobierno en encabezado por Lula confirmó horas atrás que propuso a la Argentina pagar en yuanes las exportaciones brasileñas, y así no depender de las reservas en dólares del Banco Central y mantener el flujo del comercio bilateral.