Violación grupal de Palermo: para la querella existió una "participación necesaria" de los seis jóvenes

El abogado de la joven de 21 años que hace un año y medio fue abusada sexualmente en el barrio porteño de Palermo presuntamente por seis jóvenes que ya comenzaron a ser juzgados aseguró, previo al inicio del debate oral, que existió "una participación necesaria de todos ellos," ya que "sin el accionar de cada uno no se hubiera llegado el desenlace final"."Hay una participación necesaria de todos ellos.afirmó ante la prensa el abogado querellante Hugo Figueroa, en el ingreso a los tribunales de Lavalle 1171, donde se lleva adelante el juicio a los seis acusados por abuso sexual agravado.Los imputados -todos con prisión preventiva-quienes comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 14 porteño.Figueroa aseguró que para la querella "cada uno tuvo un rol preponderante", en el que "hubo dos autores y el resto son partícipes necesarios". "", aseguró.El abogado señaló, además, que fue "un año complejo" para la joven, quien "está siendo atendida por un equipo multidisciplinario, con psicología, psiquiátrica", ya que vivió "una situación que requiere de mucha asistencia y contención".Más temprano, Mailén, hermana del acusado Cuzzoni, aseguró a la prensa que los seis jóvenes "son inocentes" y afirmó que "hay muchas pruebas que van a dar un giro terrible". "A mi hermano se lo acusa de algo terrible. En el expediente dice que mi hermano estaba adentro del auto junto a otros tres personas abusando de esta chica. Dice que hasta mi hermano la estaba agarrando de las manos y en el video se ve que ni siquiera está adentro del auto.", agregó la joven."En el expediente y en el informe del hospital del Tornú dice que no hay pruebas de relación sexual violenta. Hay un material genético que coincide con el chico que mantuvo relaciones porque obviamente hubo un acto adentro, si fue consentido o no lo determinará la justicia. Con las pruebas que tenemos está sobrado de que no hubo ninguna fuerza", continuó.Sin embargo, las claves del caso fueron los múltiples videos de cámaras de seguridad que registraron todo el derrotero del grupo con la víctima, el relato de la propia joven que dejó en claro que nunca dio el consentimiento y el de los testigos que la auxiliaron.El debate se extenderá por otras siete jornadas los días 1, 4, 11, 15, 18, 25 y 29 de septiembre, a lo largo de los cuales se prevé la declaración de más de 30 testigos. El TOC 14 estará integrado por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri, y la acusación estará en manos del fiscal general Fernando Klappenbach.La víctima -cuya identidad se resguarda para preservarla- estará representada como querellante por los abogados Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro. Sus defensores serán los particulares Jorge Alfonso (por Domínguez), Oscar Isidro Aguirre (por Retondo y Lykan) y María José Fanego (por Ciongo Pasotti); y los oficiales Santiago García Berro (por Ramos) y Fernando Ovalle (por Cuzzoni).Al tratarse de un delito de instancia privada, el juicio será a puertas cerradas y que la declaración de la víctima no tiene fecha fija, se hará cuando ella esté en condiciones, sin la presencia de los acusados e incluso, si es necesario, de manera remota.El hecho ocurrió el feriado de carnaval del 28 de febrero del año pasado, en la calle Serrano al 1300, en la zona de Palermo Soho, donde una pareja de panaderos y otro vecino intervinieron al ver que dentro de un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda abusaban en grupo de una chica.