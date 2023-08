La rebeldía y el enojo tiene que traducirse en positivo, subrayó D´Onofrio de cara a las Generales

Uno de los puntos centrales de su discurso es su llamado a incrementar la participación ciudadana en las urnas. D'Onofrio prevé un aumento significativo en el número de votantes, destacando que "va a ir mucha más gente a votar". Esta declaración refleja su confianza en que el electorado estará más comprometido en esta elección general en comparación con las primarias anteriores.

“Hay que ir a explicar que la rebeldía y el enojo tiene que traducirse en positivo y no en que se pudra todo”, subrayó el massista D´Onofrio. En ese sentido, sostuvo que “nosotros preferimos que no haya segunda vuelta y confió que se puede ganar en primera vuelta, no descarto que Massa pueda ganar en octubre”.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires y referente del Frente Renovador,, expresó su perspectiva sobre las expectativas de cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 22 de octubre. En una serie de declaraciones recientes, D'Onofrio ha dejado en claro su enfoque en transformar la rebeldía y el enojo ciudadano en un impulso positivo y en un incremento de la participación electoral.En un esfuerzo por fortalecer la coalición del Frente Renovador, D'Onofrio también resaltó su convicción de que aquellos que habían apoyado a otras fuerzas políticas en las primarias estarán dispuestos a respaldar al líder del partido,, en las elecciones generales. El mensaje que subyace es que la unidad es fundamental para lograr una victoria y avanzar en la dirección que consideran adecuada para el país.