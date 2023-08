Murió Silvina Luna, tras las consecuencias de la mala praxis de Lotocki

murió Silvina Luna, actriz y modelo de 43 años, quien estaba permanecía en un delicado estado de salud, a causa de la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki

Tras casi tres meses internada,Al igual que a, el médico le inyectóen sus intervenciones, una sustancia prohibida que le generó complicaciones irreversibles.La confirmación de la noticia fue dada porla triste noticia en Intrusos (América TV), tras una conversación privada con, abogado de la modelo.Burlando se había referido ayer al estado de salud de Silvina. "Está luchando por su vida", había advertido. El letrado respondió a la información de la panelista de Pocos Correctos, Estefi Berardi, que aseguró que la modelo volvió a ser intubada. Ángel de Brito también lo confirmó más tarde en Ciudad Magazine.La modelo estaba en lista de espera para recibir un trasplante de riñón, pero tras varias complicaciones, los médicos no lograron recomponerla.Internada en el Hospital Italiano, Luna pasó sus últimas horas sedada y con respirador. Recientemente, había sido intubada una vez más y su familia tomó la dura decisión de desconectarla para terminar con su sufrimiento. Su hermano, Ezequiel Luna, permaneció a su lado hasta el último minuto. De la V, quien mantenía una gran amistad con Silvina, dio la noticia con una profunda tristeza."Acabo de hablar con Fernando Burlando y lamentablemente tengo que decir que Silvina ya no está en este mundo. Simplemente eso. Estas son las cosas que no puedo entender. Perdón, chicos", anunció De la V, completamente quebrada en llanto.La modelo había ingresado en primer término al Hospital Italiano por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal y estuvo internada desde el 13 de junio con respirador hasta el jueves 29 de junio. Tras una leve mejora, un mes más tarde, pasó a una habitación común.Sin embargo, el pasado 10 de agosto reingresó a terapia intensiva por una grave infección. En las últimas horas había tenido nuevas complicaciones hasta que finalmente su familia decidió desconectarla.A mediados de mayo de este año, en una entrevista televisiva, Silvina Luna había contado que si bien su enfermedad requería de un trasplante, aún ese procedimiento no era "urgente", ya que se debía esperar primero a "solucionar un tema de salud", en referencia a la presencia de una bacteria en su cuerpo.Sobre su situación actual, Luna había compartido en sus redes sociales a principios de este mes que se encontraba internada en el Hospital Italiano y que empezaba un "nuevo camino al trasplante".