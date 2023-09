El Gobierno emitió una resolución para aclarar algunos puntos del bono a los trabajadores

El Gobierno emitió este jueves una resolución que aclara algunos de los puntos sobre el bono de $60.000 que percibirán trabajadores públicos y privados que cobren menos de $400.000 por mes.La asignación no remunerativa dispuesta se aplicará a los trabajadores que perciben salarios netos, incluyendo conceptos remunerativos y no remunerativos, inferiores a $400.000 o el monto proporcional en el caso de que la prestación de servicios del trabajador o de la trabajadora fuere inferior a la jornada legal o convencional.Al respecto, explica que el monto total de la asignación será calculado sobre los salarios devengados en el mes de agosto de 2023 y será abonado en dos cuotas iguales y consecutivas con vencimiento. La primera de ellas, dentro del plazo máximo de quince días hábiles contados a partir del 1° de septiembre de 2023 y la segunda, con los salarios a abonarse en el mes de octubre.Asimismo, la resolución marca que en todos los casos, cuando la prestación de servicios fuera inferior a la jornada legal o convencional, el monto total de la asignación será calculado proporcionalmente a las horas efectivamente trabajadas.aclara.En el texto, además, se publicó un cuadro con un ejemplo del monto de la asignación no remunerativa y de la devolución prevista en el artículo 12 del Decreto 438/23 para una jornada laboral de 60 horas mensuales.En tanto, este miércoles, Alberto Fernández visitó Catamarca les pidió a los gobernadores y empresarios que paguen el bono de $60.000, mientras advirtió que no se trata de un “plan platita”, sino de un “plan justicia”.El mandatario se refirió a la cuestión durante el acto de inauguración de la pavimentación de la ruta provincial número 3. “Para que a nadie lo confunda, ¡no es un programa platita! Es el plan justicia, que los que más tienen mejor repartan. ¡Eso es, no es otra cosa!.La verdad es que todo lo que pudimos aportar a las provincias lo hemos aportado en silencio en todos estos años...”, disparó Fernández.Acompañado por Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja), el Jefe de Estado resaltó: “Estoy rodeado por dos gobernadores que ni siquiera esperaron al Gobierno nacional para hacer las correcciones que había que hacer. Lo hicieron antes y no se quejaron de distribuir mejores ingresos entre los empleados públicos...”.En esa línea, el mandatario volvió a reflotar su dura postura contra la Ciudad de Buenos Aires:Además, Fernández apuntó contra los empresarios:, enfatizó el mandatario, que estuvo acompañado por Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas.