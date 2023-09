Crimen de Palermo: Larreta salió a confirmar que uno de los detenidos sería el asesino

Gracias al gran trabajo en conjunto de la Policía de la Ciudad y la Justicia, podemos confirmar que encontramos y detuvimos al presunto responsable del homicidio de Mariano. Las pericias ordenadas por la Justicia arrojaron resultados positivos.



El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó este martes que uno de los detenidos por el crimen del ingeniero Mariano Barbieri sería el asesino."Gracias al gran trabajo en conjunto de la Policía de la Ciudad y la Justicia, podemos confirmar que encontramos y detuvimos al presunto responsable del homicidio de Mariano. Las pericias ordenadas por la Justicia arrojaron resultados positivos", informó.También adelantó que el ministro Gustavo Coria junto con el equipo de la Policía van a estar dando una conferencia de prensa para brindar más detalles. Se prevé que sea a las 18.15."Sé que esto no repara el dolor infinito, pero confío en que devuelva un poco de justicia a la familia", expresó el jefe de Gobierno porteño.El crimen contra Mariano ocurrió cerca de las 22.45 del miércoles último cuando Barbieri caminaba por la zona del Parque Tres de Febrero cercana al Jardín Japonés. Tras el ataque, se lo vio cuando entró a la heladería "Cremolatti", situada en la esquina de Del Libertador y Lafinur, mientras se sujetaba la remera por sobre el abdomen para pedir ayuda, según se observa en el video grabado por una cámara de la heladería. Al lugar arribó una ambulancia del SAME que lo trasladó al Hospital Fernández, pero por la gravedad de la herida no pudo ser reanimado y falleció.Los sospechosos fueron capturados este lunes en el Barrio 31 de Retiro. La primera detención fue llevada a cabo por personal de la Policía de la Ciudad, quien además secuestró un gorro y una bufanda que tenía el detenido y que son similares a las del homicida.Los investigadores del caso consideran que el segundo hombre en ser capturado sería el homicida. Además de que tiene - según las cámaras de seguridad - una fisonomía similar a la del presunto asesino y le secuestraron una gorra casi idéntica a la que se ve en los videos.Pero lo que complica más al segundo caso es que los detectives comandados por el fiscal Marcelo Munilla Lacasa obtuvieron testimonios que refieren que en la Villa 31 comentó: “Me mandé una macana, uno se me trabó y luchó”.Se trata de una persona que se desempeña como carrero. Justamente allí encontraron los agentes de la división Drogas Norte de la Policía de la Ciudad la gorra similar a la que se ve en las cámaras de seguridad que captaron al presunto asesino de Barbieri y una bufanda.