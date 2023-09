Los ex rectores se unen para defender la universidad pública y gratuita

Los ex rectores de las universidades nacionales del país salieron a manifestarse en apoyo a la educación superior pública y gratuita, tras el triunfo en las PASO del candidato presidencial libertario,, que impulsa la propuesta de vouchers educativos.El candidato de La Libertad Avanza planteó un ataque directo al sistema científico y académico de nuestro país, al día siguiente de conocerse los resultados de las PASO, lo que valió el repudio constante de organismos científicos, institutos de investigación, funcionarios y titulares de universidades nacionales, sin pausa.Tras el triunfo, Milei planteó la implementación de vouchers para las universidades, el arancelamiento de las casas de estudios superiores, la privatización del CONICET y el cierre del Ministerio de Ciencia. "sostuvieron en un comunicado.Desde el Consejo Interuniversitario Nacional, el CONICET, la CNEA, la CONAE, el SEGEMAR y un centenar de institutos de investigación salieron a responderle a Milei, con manifestación incluida al Polo Científico y Tecnológico, en el barrio porteño de Palermo.Ahora, los ex rectores de universidades que el 23 de agosto constituyeron la Asociación de Ex Rectoras y Rectores de Universidades Públicas de la Argentina, que salieron a fijar posición al respecto. Primero se conformó una comisión promotora que se encargará de los trámites para inscribirla como Asociación Civil y de invitar a integrarla a todos los ex rectoras y ex rectores y se definieron los objetivos que perseguirá la Asociación, destacándose como central el de la defensa de la Universidad Pública Argentina.“La ocasión merece comunicar a todo el Pueblo Argentino la valoración de la naciente institución, conformada por quienes condujimos instituciones de Educación Superior,”, plantearon quienes fueron autoridades máximas de las casas de estudios superiores.Pero, además, puntualizaron en que “el reconocimiento latinoamericano caribeño a la larga y fecunda trayectoria de la Universidad Argentina, se traduce en el liderazgo que ejerció y ejerce en nuestro subcontinente". "Con sedes rectorales en todas las provincias argentinas y en CABA, es motor de integración y construcción de ciudadanía responsable, colocando a la Autonomía Universitaria como centro de la función formativa como servicio público y bien social. Frente a propuestas disolventes y retrógadas afirmamos ¡universidad pública siempre!”, concluyeron.