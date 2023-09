Fiesta Nacional de la Flor en Escobar: quiénes serán los artistas que tocarán en la 60°edición del encuentro de floricultura

La Asociación Civil Fiesta Nacional de la Flor y la Municipalidad de Escobar anunciaron los siete artistas que cerrarán cada jornada de la 60° edición del encuentro de floricultura más grande de Sudamérica. Se presentarán la banda de cumbia Ke Personajes, María Becerra, Raly Barrionuevo, Manuel Wirtz, El Bahiano y la banda de cuarteto Q´ Lokura. El cierre estará a cargo del reconocido artista internacional Cristian Castro.La actuación de estos grandes artistas no representará costo alguno para la Municipalidad de Escobar ya que estarán presente gracias al financiamiento de los sponsors que apoyan a esta tradicional fiesta. Los tickets podrán ser adquiridos a partir de hoy y en una primera instancia solo por vecinos y vecinas de Escobar hasta el 10 de septiembre en el siguiente link , o de manera presencial en el Teatro Seminari (Mitre 451 Belén de Escobar) y en el Microestadio de Garín (Bv. Pres. Perón 450, Garín). A partir del 11 de septiembre se lanzará la venta para el público general.En el anuncio de la grilla artística estuvieron el secretario general, Beto Ramil; el presidente de la Asociación Civil Fiesta Nacional de la Flor, Tetsuya Hirose; el subsecretario de Turismo y Promoción Cultural, Ariel Lovizio, y la directora general de Entidades de Bien Público, Laura Cejas.Los recitales de Ke Personajes, María Becerra y Q´Lokura tendrán un valor de 3000 pesos, mientras que los demás artistas podrán ser disfrutados de manera libre y gratuita. Sin embargo, para todos los shows es necesario tener tickets y los menores de 13 años no deberán abonar pero sí entregar la entrada para el ingreso a los recitales a fin de no superar la capacidad del lugar.Asimismo, el show de cierre de Cristian Castro se realizará también sin costo alguno en el marco de los festejos por el aniversario de la localidad de Belén de Escobar.La 60° edición de la Fiesta Nacional de la Flor se desarrollará del 30 de septiembre al 8 de octubre en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar) y nucleará a cientos de viveros y productores de todo el país, que presentarán sus plantas y flores. Además, habrá feria de emprendedoras y emprendedores, y la clásica elección de los embajadores y embajadoras del distrito, entre otros atractivos para toda la familia.