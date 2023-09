Desde ASDRA repudiaron a Javier Milei por usar la palabra "mogólico" como insulto

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) repudió este miércoles el uso de la palabra "mogólico" como insulto por parte del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. ", se oye decir a Milei en la grabación.Desde ASDRA remarcaron que el término "mogólico" se ha utilizado históricamente en relación a las personas con síndrome de Down y su uso como agravio es discriminatorio. En un comunicado, la organización remarcó que"., destacaron.En ese marco, ASDRA invitó a la comunidad en general, y en particular a quienes utilizan la palabra mogólico como insulto, a conocer su campaña nacional "Insultos" donde se plantea que la utilización del término constituye en sí mismo un acto de discriminación, tal como lo han expresado personas con síndrome de Down y sus familias.Clara Muzzio, candidata a vicejefa de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio, madre de un hijo con síndrome de Down y activa militante contra la discriminación, se sumó al repudio contra Javier Milei por el uso de la palabra "mogólico". "Un término utilizado históricamente en relación a las personas con síndrome de Down. Un término discriminatorio y agresivo que pone a unos por encima de otros, que levanta barreras y corre de escena al amor y la empatía", planteó desde su cuenta de Instagram., sostuvo.La actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad afirmó que, concluyó.