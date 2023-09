Kicillof: El modelo que quieren vender Bullrich y Milei tiene como protagonistas a los mismos que privatizaron YPF

Desde la provincia de Tucumán, el gobenador bonaerense,apuntó contra la oposición y adivirtió que “los candidatos critican la expropiación de YPF pero cuando hablan del futuro de la Argentina mencionan a Vaca Muerta: les gusta la consecuencia de la expropiación, pero no la causa”.En declaraciones a los medios de comunicación el Gobernador se refiriórespecto a la expropiación de YPF y señaló que “hay una especie de casualidad repetida que es que cada vez que estamos en un proceso electoral, se producen estos fallos. Pasó antes con Griesa y ahora con Preska. Al ver la reacción de la oposición y de los medios opositores, queda claro que lo quieren usar en la campaña electoral”.En ese sentido, Kicillof señaló que “no sorprende que nuestra oposición política quiera privatizar YPF si tienen entre sus asesores a Roque Fernández y a Carlos Rodríguez, que la malvendieron en los ‘90 y son los responsables del vaciamiento que hizo Repsol". “”.El Gobernador destacó.” “Los mismos integrantes de Fundación Mediterránea, la de Melconian y antes de Cavallo, que generaron la crisis del 2001, ahora aparecen como los economistas de Milei y de Bullrich. Es el plan privatizador, el plan de achicamiento de la Argentina, sin producción nacional, sin YPF nacional”, afirmó.“Hoy el potencial que tiene YPF es invaluable: tenemos 200 años de petróleo y de gas en poder de una empresa de bandera estratégica y nacional”, resaltó el Gobernador y agregó: “Pero para que eso suceda es necesario construir gasoductos, plantas de gas licuado e infraestructura que no se construye cuando gobierna la derecha”.” detalló Kicillof y agregó: “en ese momento se aplicó una potestad constitucional que tiene el Estado argentino, que es la expropiación de bienes que son de utilidad pública. En ese caso, lo que era de utilidad pública era el autoabastecimiento energético que habíamos perdido por el mal manejo que hizo Repsol de YPF”. “Lo que se le pagó a Repsol fue aceptado por la propia empresa, y eso también lo aprobó el Congreso de la Nación”, resaltó.“Lo que está pasando es que gracias a la puesta en marcha de Vaca Muerta a partir de la recuperación de YPF, la Argentina está empezando a exportar de nuevo. Eso es lo que no les gusta a Carlos Rodríguez, a Roque Fernández, ni a la Fundación Mediterránea de Carlos Melconian: la soberanía nacional, la soberanía energética, el desarrollo industrial”, expresó Kicillof y concluyó: “Ninguna de estas personas habla de industria, porque lo que quieren es vaciarla”.