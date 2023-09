Massa hace un contundente anuncio sobre Ganancias con fuerte respaldo de la CGT

El ministro de Economía y candidato presidencial de(UP) en las elecciones 2023,, prepara para este lunes el anuncio de un nuevo beneficio sobre elA mitad de la semana pasada,. A partir de esa declaración, se aceleraron los tiempos.El viernes, el ministro se reunió con parte del gabinete económico para avanzar en posibles medidas concretas.La idea es que el ministro y candidato lleve adelante dos medidas en paralelo sobre el impuesto a las ganancias. Por un lado, lo seguro es que habrá una nueva suba del mínimo no imponible., señaló Olmos el domingo en declaraciones radiales.Desde Economía evitan anticipar cifras, pero los trascendidos hablan de un nuevo piso alto, de entre 1 y 2 millones de pesos (actualmente es de 700.875 pesos). La misión que Massa le encomendó a Guillermo Michel, titular de Aduanas y su mano derecha en el ministro, es quePor otro lado, es probable que también se anuncie el envío de un proyecto al Congreso para, como anunció el ministro la semana pasada, los empleados dejen de pagar el impuesto, punto que será charlado con los legisladores presentes en la reunión.Es decir,Lo mismo que Massa venía promoviendo desde que era titular de la Cámara de Diputados pero ahora con un salto mayor, ya que es un mecanismo que puede realizarse por decreto del Poder Ejecutivo.En cambio, la eliminación definitiva de este impuesto para los salarios requiere constitucionalmente de una ley del Congreso. Su sanción, más allá de la chicana del titular del bloque del PRO en diputados, Cristian Ritondo, pidiendo el envío inmediato para aprobar el proyecto, luce virtualmente imposible en el actual contexto electoral. Solo hubo dos sesiones en la Cámara Baja desde el cierre de listas.Los gremios saldrán a apoyar los anuncios de Massa. En la reunión en Hacienda estarán presentes los secretarios generales de la CGT,Pero el mayor respaldo se verá en la calle. El viernes mismo, tras la convocatoria al encuentro de este lunes, la CGT salió oficialmente a llamar a una marcha frente al Palacio de Hacienda, en Plaza de Mayo, en espera de los anuncios. Lo mismo hizo la CTA de los Trabajadores.Según anticiparon fuentes de la central sindical, la intención es movilizar a unos 30.000 trabajadores en total, a partir de las 12 del mediodía.Los gremios evitan, por ahora, adelantar cuál es su expectativa sobre la suba del mínimo no imponible. Aun así, los pedidos no serán menores. Desde La Bancaria recuerdan que su titular y actual diputado nacional, Sergio Palazzo, presentó un proyecto para llevar el piso a diez salarios mínimos o cinco canastas básicas, que equivaldría hoy a casi 1,25 millones de pesos.Como sea,, con el objetivo de consolidar en su figura el apoyo del panperonismo cuando inicia el tramo central de la campaña rumbo a octubre.