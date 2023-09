Aseguran que la "filosofía" de Bullrich se inspira en una "aldea hippie" estilo Netflix que Quintana armó en Córdoba

el giro new age de Bullrich se originó en sus intercambios con un integrante poco visible de su equipo que supo ser el ex vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri, además de polémico ex CEO de Farmacity: Mario Quintana

Hace unos días, la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio,visitó TN y, ante un atónito periodista que le manifestó su incapacidad para comprenderla,"Vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano, donde todo lo que tenga que ver con el ser humano, la vida la educación, la cultura, su bienestar y su seguridad, esten todos bajo una filosofía muy interesante", dijo en una entrevista con TN.Ayer, se supo que, a quien inclusó le habría ofrecido un "cargo especial" durante un eventual gobierno, paraEs así que las versiones indican que, más que una de las famosas frases sueltas con poco sentido que la ex guerrillera suele soltar, se trata de una decisión planificada de campaña, bajo la idea de intentar reconstruirla como líder "protectora" y así diferenciarla de, ante quien no pararía de perder votos según las encuestas.Sin embargo, una publicación del portal LPO indica queEn esa línea, la versión señala queEl ex "ojos y oídos" de Macri compró todo el territorio que rodea las sierras y las parceló. Armó algo así como, que son más bien personas con intereses "hippies" de clase media.La casa de Quintana, según la misma versión, está al pie, en el valle, a orillas del río. Allí están, por supuesto, las casas mas lujosas. Habitantes le dijeron a LPO que"Quintana se compró toda la sierra y la parceló en barrios. Su casa está al pie, en el valle, a orillas del río, donde se ubican las casas mas lujosas. Luego, subiendo por una ladera, se encuentra el centro holístico, que separa al resto de los barrios", contó a ese medio una persona del lugar que agregó "me vendieron un sueño hippie y esto de hippie no tiene nada, los de abajo se trasladan en cuatriciclos y 4x4".El predio de 400 hectáreas se divide en seis barrios: La Aldea, Nogales, Tres Ríos, Arroyo del Sauce, Castaños y Campo Acacias. "En la Aldea viven ellos, los faraones separados por un templo. En los barrios viven quienes prestan servicios y los constructores. Una clásica estructura piramidal", agregó la fuente.En "el templo", como lo llaman los lugareños, se ofrecen "talleres y retiros enfocados al desarrollo personal en un entorno natural, diversas terapias con enfoques holísticos y, sobre todo, tiempo para estar con vos". Se cobran en dólares.El emprendimiento ofrece una vida de "regreso a la naturaleza". En efecto, el complejo tiene dos playas de rio, una de ellas habilitada para fumar marihuana.Umepay nació en el año 2012 con un grupo reducido de personas, once adultos y tres niños. Entre los socios fundadores, ademas de Quintana, se encuentran los herederos de Cachafaz, marca de alfajores que se impuso tras la venta de Havanna.Tras su fracaso como funcionario público, Quintana se retiró a una vida en comunidad en una casa ubicada en los bosques de la costa atlántica. Ahora, además, tiene su "aldea" en Córdoba que, dicen, insipiraría a Bullrich y su "filosofía muy interesante".